周六開賣｜University Hill首輪超購39倍

市場焦點在一手，兩個全新盤昨同步落實銷售安排。其中新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill敲定周六推售160伙，當中150伙採價單發售，佔已推出3張價單共245伙約61%；另有10伙特色單位招標。新地副董事總經理雷霆表示，項目上周六起收票，4日內錄逾6,000票，超額39倍，將於周四下午1時截票。

新地代理總經理胡致遠指，項目首輪發售單位涵藍一房至三房，以最高15%折扣優惠計，折實價437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357至19,321元。入場單位為漾景閣第5B座15樓A1室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售437.24萬元，呎價14,722元。

百伙享樓價5%的專才現金回贈

據銷售安排顯示，以價單發售的150伙中，有100伙或近67%可享樓價5%現金回贈的「科研專才/學術人才現金回贈」指定住宅物業。至於項目銷售當日設有A組大手時段，認購2伙至4伙的買家可優先揀樓，其次為認購1伙三房；另為B組時段，買家可認購1至2伙。

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