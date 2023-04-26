周六開賣｜University Hill首輪超購39倍

市場焦點在一手，兩個全新盤昨同步落實銷售安排。其中新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill敲定周六推售160伙，當中150伙採價單發售，佔已推出3張價單共245伙約61%；另有10伙特色單位招標。新地副董事總經理雷霆表示，項目上周六起收票，4日內錄逾6,000票，超額39倍，將於周四下午1時截票。
新地代理總經理胡致遠指，項目首輪發售單位涵藍一房至三房，以最高15%折扣優惠計，折實價437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357至19,321元。入場單位為漾景閣第5B座15樓A1室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售437.24萬元，呎價14,722元。
百伙享樓價5%的專才現金回贈
據銷售安排顯示，以價單發售的150伙中，有100伙或近67%可享樓價5%現金回贈的「科研專才/學術人才現金回贈」指定住宅物業。至於項目銷售當日設有A組大手時段，認購2伙至4伙的買家可優先揀樓，其次為認購1伙三房；另為B組時段，買家可認購1至2伙。
天瀧首推116伙下周五招標
由恒基地產(012)等6大發展商合作的PARK PENINSULA天瀧首推116伙招標發售，全屬臨海標準單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，首批單位包括36伙三房及80伙四房，實用面積1,002至1,428方呎，將於下周五起招標發售。
澐璟三房套逾4206萬成交
一手成交方面，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區澐璟昨售出8座20樓B室，面積1,185方呎，屬三房套連私人電梯大堂間隔，以4,206.08萬元售出，呎價約35,494元。該盤迄今累沽85伙，成交金額逾42億元。