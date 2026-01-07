周六首賣 SIERRA SEA 2A期343萬入場

今年「頭炮」開售全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期落實周六首輪發售合共262伙，當中價單發售213伙，折實售價343.55萬元起。餘下49伙以招標出售，主要為特色單位。市場消息指，項目截至昨日累錄逾2.5萬個購樓意向登記，以價單發售單位計算，超額認購逾116倍，周四截票。 「SIERRA SEA」2A期昨加推3號價單共73伙，涵蓋13伙一房、46伙兩房及14伙三房，實用面積297至700方呎，扣除最高15%折扣，折實價375.48萬至831萬元，折實呎價10,644至13,608元，折實平均呎價12,263元。

項目同時上載首張銷售安排，當中213伙價單發售單位，包括27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積297至700方呎，折實價343.55萬至831.86萬元，折實呎價10,017至13,776元。入場單位為Coral Avenue第1座G2樓G室一房，實用面積297方呎，折實價343.55萬元，折實呎價11,567元。最低呎價單位為Coral Avenue第2座2樓A室三房，實用面積700方呎，折實價701.19萬元，折實呎價10,017元。同日招標發售49伙，主要為特色單位，實用面積275至835方呎。 該盤首輪銷售周四截票，周五進行抽籤，周六上午9時開始，分為A組及B組發售，當中A組最大手買家須買最少5個指定單位但不多於8個指定單位。

