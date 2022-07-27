周六首輪售336伙 NOVO LAND 暫超購逾33倍

新盤動態

發展商低價推盤奏效，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期連日收票反應熱烈，加推3號價共123伙，以60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實價328.1萬元起；落實於周六首輪發售336伙，全為標準分層戶，周四晚上8時截止接受認購登記，周五公布抽籤結果。該盤暫錄約11,500票，超額認購逾33倍，新地副董事總經理雷霆表示，項目收票反應理想，具備一切「火熱紅盤」勢頭，銷情熱爆可期。

最新加推單位折實平均呎價14,052元，較2號價單的13,858元高1.4%；與首張價單13,188元相比，高約6.6%。雷霆指，由於今批單位景觀較佳，撇除相關因素後，強調屬原價加推。

新地代理總經理陳漢麟稱，新加推單位，涵蓋64伙開放式、13伙一房、22伙兩房及24伙三房，實用面積214至676方呎，折實價由328.1至932.53萬元，折實呎價由13,255至15,427元。入場單位為第1座2樓F室，面積214方呎連27方呎平台，開放式間隔，折實價及呎價為328.1萬及15,331元。

首輪銷售共設兩個時段，A組買家須購入1伙三房或2至4伙指定單位；B組買家可購入1至2伙。今批336伙折實價由328.1萬至932.53萬元，折實呎價由12,187至15,427元；以定價計市值逾22億元。