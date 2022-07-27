周六首輪售336伙 NOVO LAND 暫超購逾33倍

新盤動態
發展商低價推盤奏效，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期連日收票反應熱烈，加推3號價共123伙，以60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實價328.1萬元起；落實於周六首輪發售336伙，全為標準分層戶，周四晚上8時截止接受認購登記，周五公布抽籤結果。該盤暫錄約11,500票，超額認購逾33倍，新地副董事總經理雷霆表示，項目收票反應理想，具備一切「火熱紅盤」勢頭，銷情熱爆可期。
最新加推單位折實平均呎價14,052元，較2號價單的13,858元高1.4%；與首張價單13,188元相比，高約6.6%。雷霆指，由於今批單位景觀較佳，撇除相關因素後，強調屬原價加推。
新地代理總經理陳漢麟稱，新加推單位，涵蓋64伙開放式、13伙一房、22伙兩房及24伙三房，實用面積214至676方呎，折實價由328.1至932.53萬元，折實呎價由13,255至15,427元。入場單位為第1座2樓F室，面積214方呎連27方呎平台，開放式間隔，折實價及呎價為328.1萬及15,331元。
首輪銷售共設兩個時段，A組買家須購入1伙三房或2至4伙指定單位；B組買家可購入1至2伙。今批336伙折實價由328.1萬至932.53萬元，折實呎價由12,187至15,427元；以定價計市值逾22億元。
名日．九肚山新增樓價九成一按「呼吸Plan」
豪宅新盤出招吸客，長江實業集團(1113)沙田名日．九肚山新推出「Perfect 10付款計劃」，長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，買家可選成交金額90%一按，年期3年，首6個月償還成交額5%，餘下兩年享半免息免供，毋須入息證明及壓力測試，即俗稱的「呼吸Plan」；而選擇此付款計劃的買家，連同其他優惠在內，最高獲14.25%折扣優惠。陳詠慈稱，該盤新推27伙，扣除最高19%折扣優惠後，折實價769.4萬元起，折實呎價15,526元起，折實平均呎價17,777元。
嘉華逾5.5億奪西營盤醫院道地皮
地政總署公布，嘉華國際(173)以5.51億元中標西營盤醫院道住宅地皮，每方呎樓面地價約12,821元，略低於市場預期下限。該地皮於上周五(22日)截標，共接獲11份標書。項目設280方呎限呎條款，中標發展商須為石牆的細葉榕等樹木保育及興建公共通道等。地皮地盤面積約為5,372方呎，最高可建樓面約42,978方呎。市場預測地皮估值5.8億至8.5億元，每方呎樓面地價13,500元至19,800元。嘉華國際營業及市場策劃總經監(香港地產)温偉明向傳媒透露，集團暫未決定發展單位類別，估計總投資額約10億元內。