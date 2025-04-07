周四再開賣 瑜一．天海 單日沽61伙 大手客擲3千萬掃4伙

4月首周末雖未有全新盤登場，發展商積極促銷手上貨源，華懋集團及港鐵(066)合作的何文田「瑜一．天海」昨公開發售69伙現樓單位，即日售出61伙或近九成單位，套現逾5.8億元；當中有大手客擲近3,000萬元購入4伙。發展商乘勝追擊公布全新銷售安排，於周四晚上7時開售35伙兩房，折實最平1,045.21萬元。
華懋集團銷售總監封海倫稱，項目昨日銷售約六成客人來自九龍，四成客人來自港島及新界，而普通話拼音買家佔整體約三成。全日最大手買家斥約2,936萬元買4伙一房單位；而成交價最高單位為1A座11樓C室，兩房連儲物室單位間隔，實用面積591方呎，享維港景觀，以1,866.15萬元售出，呎價31,576元。
封海倫表示，有見向隅者眾，即日上載銷售安排第9號，周四進行新一輪現樓銷售共35伙兩房，當中盡推所有面向西九龍方向的可售兩房戶。整批單位實用面積426至591方呎。扣除最高折扣及優惠後，折實價1,045.21萬至1,684.62萬元，折實呎價19,909至32,113元，折實平均呎價23,979元。入場單位為第2B座3樓B室，實用面積525方呎，兩房梗廚戶，折實呎價19,909元。她補充，「瑜一．天海」以現樓形式推售後5日內速沽63伙；整個「瑜一」系列迄今累售533伙，套現逾86億元。
滙都3日長假期售出16伙
另外，泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都」於3日長假期合共售出16伙，套現逾7,700萬元，單位成交價介乎439.1萬至571.39萬元。集團執行董事關堡林指，成交單位包括2伙連天台特色戶，其中2座12樓A08室兩房，實用面積448方，附設286方呎天台，以539.84萬元售出，呎價12,050元。另1座12樓B06室兩房，實用面積439方呎，連372方呎天台，成交價502.39萬元，呎價11,444元。該盤在本月首6天沽出19伙，該盤迄今累沽955伙，全盤只餘約70伙供發售。