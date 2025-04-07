周四再開賣 瑜一．天海 單日沽61伙 大手客擲3千萬掃4伙

4月首周末雖未有全新盤登場，發展商積極促銷手上貨源，華懋集團及港鐵(066)合作的何文田「瑜一．天海」昨公開發售69伙現樓單位，即日售出61伙或近九成單位，套現逾5.8億元；當中有大手客擲近3,000萬元購入4伙。發展商乘勝追擊公布全新銷售安排，於周四晚上7時開售35伙兩房，折實最平1,045.21萬元。

華懋集團銷售總監封海倫稱，項目昨日銷售約六成客人來自九龍，四成客人來自港島及新界，而普通話拼音買家佔整體約三成。全日最大手買家斥約2,936萬元買4伙一房單位；而成交價最高單位為1A座11樓C室，兩房連儲物室單位間隔，實用面積591方呎，享維港景觀，以1,866.15萬元售出，呎價31,576元。