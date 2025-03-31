周末一手成交倍增 21 BORRETT ROAD 四房1.26億標售

一手交投氣氛向好，萬科香港大埔馬窩路「上然」第2期上周六首輪即日賣出71伙，推動新盤市場過去周末售出約154伙，相較於前一個周末的91伙，銷量增加逾1.4倍。此外，豪宅市場亦再現「億元成交」，長江實業集團(1113)港島半山「21 BORRETT ROAD」錄得月內第2宗成交，一個前庭特式戶以逾1.26億元標售。

「21 BORRETT ROAD」昨招標售出1樓03號大宅，實用面積2,112方呎，連567方呎前庭及1個車位，四房雙套連儲物房間隔，成交價逾1.26億元，呎價60,109元。長實指，項目繼月初以逾1.26億元標售1樓06號大宅後，本月共錄兩宗連前庭特色戶買賣，共套現逾2.53億元。

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