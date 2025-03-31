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地產
2025-03-31 04:29:50
日報

周末一手成交倍增 21 BORRETT ROAD 四房1.26億標售

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21BORRETTROAD

21 BORRETT ROAD本月售出2伙，套現逾2.53億元。(資料圖片)

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一手交投氣氛向好，萬科香港大埔馬窩路「上然」第2期上周六首輪即日賣出71伙，推動新盤市場過去周末售出約154伙，相較於前一個周末的91伙，銷量增加逾1.4倍。此外，豪宅市場亦再現「億元成交」，長江實業集團(1113)港島半山「21 BORRETT ROAD」錄得月內第2宗成交，一個前庭特式戶以逾1.26億元標售。

「21 BORRETT ROAD」昨招標售出1樓03號大宅，實用面積2,112方呎，連567方呎前庭及1個車位，四房雙套連儲物房間隔，成交價逾1.26億元，呎價60,109元。長實指，項目繼月初以逾1.26億元標售1樓06號大宅後，本月共錄兩宗連前庭特色戶買賣，共套現逾2.53億元。

即睇半山 21 BORRETT ROAD 第一期最新資訊

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上然

上然2期周三次輪價單開賣131伙

「上然」第2期上周六首輪價單發售128伙，即日售出71伙。萬科香港董事總經理周銘禧指，項目自本月15日開售以來共有410伙獲認購，吸引來自東鐵沿線以至其他地區客戶到場揀樓，當中以本區分支家庭及投資者為主。隨即公布全新銷售安排，涉及158伙，當中將於周三以價單發售131伙，涵蓋10伙開放式、62伙一房、46伙兩房及13伙三房，實用面積246至723方呎，折實價267.2萬至970.5萬元，折實呎價9,907至14,830元，折實平均呎價11,925元。當中有54伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。至於有10伙開放式、12伙一房及5伙兩房可以選用1「家」1及新1「家」1付款計劃。另有27伙於周四以招標形式出售。

即睇大埔 上然 第1期最新資訊

即睇大埔 上然 第2期最新資訊

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滙都

滙都錄「一客三食」 涉近1456萬

泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都」於上周六發售壓軸59伙，周末兩日合共售出28伙，當中最大手買家分別購入3伙兩房單位作投資之用，涉資近1,456萬元。集團執行董事關堡林稱，由於項目已盡推全數單位，目前僅餘少於100伙可供出售。整個項目迄今累售932伙，單計3月份交投佔126宗，套現約5.97億元。

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