周末新盤交投持平 兩日錄45宗成交 滙都連沽11伙｜一手市況

一手市場於過去周末(14日及15日)錄得約45宗成交，與上周約40宗成交表現相若。(資料圖片)

最新成交單位包括第6座10樓B03室，實用面積441方呎，以466.65萬元售出，呎價11,105元；另第6座1樓A02室，實用面積320方呎，一房間隔，成交價336.44萬元，呎價10,514元。發展商表示，「滙都」全盤累售549伙，成交金額約27億元，目前整個項目可售的三房單位，以及第1期2座可售單位已經沽清，目前只餘下少量單位可供出售。

一手市場未有大型新盤推售，交投趨穩定，於過去周末(14日及15日)錄得約45宗成交，與上周約40宗成交表現相若，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」低價推售，市場承接力持續，周末兩日合共沽出11伙，套現逾4,600萬元。

大手客斥逾5000萬掃 Blue Coast

大手客掃貨潮持續，長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑新盤「Blue Coast」，周六獲投資者斥約5,100萬元連購5伙兩房單位，每伙平均成交呎價約2.2萬元。

消息指，買家看好項目發展前景，加上位處港鐵站上蓋，預料購入單位作投資收租用途。​「BLUE COAST」兩期推出至今合共沽出845伙，總成交金額達144億元。

DOUBLE COAST I單日售出5伙

啟德交投氣氛向好，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」銷情持續，周日連環錄得5宗成交。

該批成交價由569.8萬至782.1萬元，呎價介乎17,586元至17,944元。當中成交價最高單位為第3座26樓K室，實用面積437方呎，兩房(開放式廚房)間隔，以782.1萬元售出，呎價17,897元。至於成交呎價最高單位為第3座32樓L室，實用面積320方呎，一房(開放式廚房)間隔，成交價574.2萬元，呎價17,944元。