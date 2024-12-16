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2024-12-16 12:56:09

周末新盤交投持平 兩日錄45宗成交 滙都連沽11伙｜一手市況

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周末新盤交投持平 兩日錄45宗成交 滙都連沽11伙佔最多｜一手市況

一手市場於過去周末(14日及15日)錄得約45宗成交，與上周約40宗成交表現相若。(資料圖片)

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一手市場未有大型新盤推售，交投趨穩定，於過去周末(14日及15)錄得約45宗成交，與上周約40宗成交表現相若，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」低價推售，市場承接力持續，周末兩日合共沽出11伙，套現逾4,600萬元。

最新成交單位包括第610B03室，實用面積441方呎，以466.65萬元售出，呎價11,105元；另第61A02室，實用面積320方呎，一房間隔，成交價336.44萬元，呎價10,514元。發展商表示，「滙都」全盤累售549伙，成交金額約27億元，目前整個項目可售的三房單位，以及第12座可售單位已經沽清，目前只餘下少量單位可供出售。

滙都3日連沽14伙 吸金近7000萬｜洪水橋新盤

「滙都」全盤累售549伙，成交金額約27億元。

大手客斥逾5000萬掃Blue Coast

大手客掃貨潮持續，長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑新盤「Blue Coast」，周六獲投資者斥約5,100萬元連購5伙兩房單位，每伙平均成交呎價約2.2萬元。

消息指，買家看好項目發展前景，加上位處港鐵站上蓋，預料購入單位作投資收租用途。​「BLUE COAST」兩期推出至今合共沽出845伙，總成交金額達144億元。

DOUBLE COAST I單日售出5伙

啟德交投氣氛向好，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」銷情持續，周日連環錄得5宗成交。

該批成交價由569.8萬至782.1萬元，呎價介乎17,586元至17,944元。當中成交價最高單位為第326K室，實用面積437方呎，兩房(開放式廚房)間隔，以782.1萬元售出，呎價17,897元。至於成交呎價最高單位為第332L室，實用面積320方呎，一房(開放式廚房)間隔，成交價574.2萬元，呎價17,944元。

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「柏蔚森」系列周末連沽5伙，套現逾3,000萬元。

「柏蔚森」系列周末連沽5伙，套現逾3,000萬元。(資料圖片)

柏蔚森低座餘1伙待沽

同區由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」系列銷情持續熾熱，周末連沽5伙，套現逾3,000萬元，該系列開售以來累售506伙，套現逾34.3億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市。

其中FOREST MANSION第六座2E室，實用面積380方呎，廳房同向均享開揚前席遊艇海景，售價768.3萬元，呎價20,218元。臨海低座FOREST MANSION 深受市場追捧，全盤僅餘最後一伙待沽。

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