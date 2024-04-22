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地產
2024-04-22 12:43:00

周末新盤交投按周再少一成 PARK SEASONS兩日沽120伙｜一手市況

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周末新盤交投按周再少一成 PARK SEASONS兩日沽120伙｜一手市況

「PARK SEASONS」首輪發售兩日共沽120伙，佔周末成交逾七成，吸金約7.3億元。(資料圖片)

新盤成交趨冷靜，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(20及21日)共錄得逾180宗成交，較上周約202宗減少約10.9%。會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」於周六(20日)進行首輪發售，涉及168伙，據成交紀錄冊顯示，兩日共沽120伙，佔周末成交逾七成，吸金約7.3億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「PARK SEASONS」錄得一宗「一客五食」個案，有一組買家購入5伙一房，涉資逾2,000萬元；另有三組客人買入2伙，分別涉資逾1,269萬、逾1,100萬及約950萬元。受「SEASONS」系列帶動下，黃光耀透露，集團今年迄今銷售單位突破1,000伙，達1,005伙，銷售金額達110億元。

凱和山首周末開放現樓逾2100人參觀 兩日連沽15伙｜屯門新盤

「凱和山」開售迄今沽出66伙，套現近3.1億元。

凱和山周末套現7500

另外，由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」日前已獲入伙紙，預計於年中交樓。現樓單位亦於周末開放予公眾預約參觀，已錄得逾2,100人次參觀。

「凱和山」於周六以現樓形式推售150伙，據悉，周末兩日共售出15伙，套現7,501.1萬元。包括3座1樓A室平台特色戶以招標形式售出，三房一套間隔，實用面積691方呎，主人房專享418方呎平台，成交價797萬元，呎價約11,534元。

啟德澐璟單日錄7宗成交 吸金逾1.18億｜新盤成交

「澐璟」周末錄得8宗成交，合共套現逾1.35億元。(資料圖片)

澐璟兩日連沽8

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」周末共錄得8宗成交，合共套現逾1.35億元。當中，昨日(21日)最新售出第3B座23樓A室，實用面積659方呎，以1,650.35萬元成交，呎價約2,5043元。至於周六售出單位中4個成交均位於5座，包括5座9樓A室，實用面積902方呎，為三房一套連儲物房間隔，可享維港海景，以2,525.6萬元成交，呎價28,000元。

此外3伙位於5座的成交均為兩房連儲物房間隔，亦可享維港海景，包括5座25樓B室，實用面積564方呎，以1,719.16萬元售出，呎價逾30,481元；而5座21樓B室，實用面積同為564方呎，成交價1,688.58萬元，呎價逾29,939元；另5座19樓B室，實用面積567方呎，以1,677.38萬元成交，呎價逾29,583元。

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