周末新盤交投連挫3周 再跌四成至31宗 餘貨促銷佔主導｜一手市況

周末新盤交投連挫3周 再跌近四成至31宗 餘貨促銷佔主導｜一手市況

新盤仍以餘貨推售為主，買家觀望美國9月減息，交投欠活躍，惟部分項目減價策略奏效。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(10及11日)共錄得約31宗成交，較上周的50宗減少近四成，連跌3周。星星地產元朗現樓新盤「雨後」減價後銷情持續，銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，項目於周末兩日共售出7伙三房及1伙一房，套現逾5,000萬元，迄今項目累售298伙，佔全盤單位近90%。

李平山指，項目8月迄今已錄10宗成交，其中一房只剩下最後2伙，分別為26樓連天台特色戶和25樓「鳳凰樓層」單位，預計隨着減息時間表明朗化，將有愈來愈多買家「撈底」入市。

飛揚第 1 期周末沽2伙

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」第1期本周末開放第1座全新三房示範單位，以及新增限時折扣優惠，市場反應不俗。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目於周末錄得2宗成交，當中包括第2座17樓E室，三房間隔，實用面積722方呎，成交價958.2萬元，呎價約13,271元，買家可獲贈住客車位1個。另一宗成交為第1座17樓B室，兩房間隔，實用面積462方呎，以527.9萬元售出，呎價約11,426元。

據了解，三房買家為外區退休人士，參觀現樓後對項目的開揚海景非常喜歡，亦覺配套很完善；而兩房買家為同區家庭客，得悉飛揚稍後會提供2線小巴服務倍覺方便，加上間隔非常實用，故把握機會買入心頭好。

星凱．堤岸複式戶售價創新高

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，集團旗下毗鄰港鐵火炭站的「星凱．堤岸」周末連沽4伙，套現逾6,560萬元。包括周日(11日)透過招標形式售出1伙複式大宅，單位為5座50及51樓A室，實用面積2,001方呎，採四房三套設計，內置樓梯連接772方呎天台，成交價4,603萬元，創今年單一成交價新高，呎價約23,003元。

另項目於周六(10日)獲一組大手客斥資約1,957.2萬元連購3伙極高層單位，包括一個開放式及兩個一房單位。據悉，買家認為樓盤租金回報高，故購入作長線投資。楊聰永稱，項目成交熾熱，8月迄今已錄11宗成交，套現逾1.48億元。項目自3月3日起迅沽249伙，銷售額逾27億元。樓盤開售迄今累售1,178伙，佔全盤1,335伙逾88%。