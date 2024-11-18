周末新盤僅錄30宗成交 按周跌51% 滙都I三房沽清｜一手市況

本月周末新盤成交持續下跌，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(16日及17日)僅錄得約30宗成交，較上周約61宗成交，按周大跌約51%，一手交投連續3周未見突破，市場靜候全新盤供應。
泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都II」於上周四(14日)上載售樓說明書，本月有望應市，項目第1期「滙都 I」銷情持續，周末兩日共錄3宗成交，合共涉資1,486.8萬元。最新成交單位包括第3座2樓A09室，實用面積503方呎，以557.41萬元沽出，呎價11,082元。計及上述成交，項目可推售的三房單位已全數沽清。
至於月初開售的全新盤，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」周末沽出1伙，單位為第3座16樓J室，單位實用面積441方呎，兩房間隔，以778.5萬元售出，呎價約17,653元。據成交紀錄冊顯示，全盤本月至今累積沽出28伙，套現逾2.3億元。
將軍澳新盤連沽一房
將軍澳新盤連錄細單位成交。同系會德豐與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」周日(17日)則錄一房連環成交。成交單位包括第2B座29樓F室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積323方呎，以471.1萬元售出，呎價14,585元。
另第2B座10樓B室，同為一房(開放式廚房)間隔，實用面積314方呎，成交價453.2萬元，呎價14,433元。發展商表示，整個「SEASONS」系列自今年3月開售迄今累售933伙，套現逾58億元，穩居「2024年新盤銷量之冠」。
九龍建業(034)旗下將軍澳「海茵莊園」於周日錄得2宗一房成交，合共涉資1,146萬元。是次售出單位分別為2座37樓B5室，實用面積288方呎，成交價574.4萬元，呎價19,944元；另為2座23樓B5室，實用面積288方呎，以571.6萬元售出，呎價19,847元。發展商表示，項目於本月暫累售23伙，套現超過1.3億元。
全月料錄1500宗交投
現樓新盤貨尾亦持續獲買家追捧。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，集團旗下火炭「星凱．堤岸」成交持續，11月暫售出15伙，套現逾1.2億元，全盤進入最後倒數；項目周日沽出2伙，套現約2,063.5萬元。
成交單位為1座45樓A室，實用面積731方呎，採三房設計，以1,387.3萬元售出，呎價18,978元。另為1座47樓B室，實用面積337方呎，成交價676.2萬元，呎價20,065元。楊聰永補充，樓盤開售迄今累售1,255伙，佔全盤1,335逾94%。
本月緊接著有望迎來宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」發售，項目周末接連加推2張價單，計及首張價單累積推出103伙，入場單位為6樓F室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價488萬元，折實呎價18,626元。項目截止昨日累計收逾750票，以首3張價單計算，超額認購約6倍。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月截至上周暫錄近500宗一手成交，料全月可錄約1,500宗交投，樓價有望於第四季止跌回升3%至5%。