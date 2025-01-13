周末新盤售出40伙 交投聚焦港島東 3項目預告本周開賣｜一手市況

周末新盤成交未見明顯突破，綜合市場消息，一手市場於過去周末(11日及12日)錄得約40宗成交，較上周約26宗增加五成，本月首兩周成交錄得逾230宗。新年各區新盤陸續起動，本周至少3項目預告開售，包括2鐵路盤共225伙。中原預計，本月一手成交料可達800宗。

傲華兩輪沽出56伙

周末一手聚焦港島東，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」周六首度開標，成功售出3伙維港珍藏大宅「VICTORIA ZONE」(27樓及以上)單位，套現逾1.36億元；單位成交價由3,101萬至5,327萬元，呎價介乎34,000至35,000元。由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」周日次輪開售55伙，當日售出13伙，項目開售5天以來合共沽出56伙，套現約2.6億元。