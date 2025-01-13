周末新盤售出40伙 交投聚焦港島東 3項目預告本周開賣｜一手市況

周末新盤成交未見明顯突破，綜合市場消息，一手市場於過去周末(11日及12日)錄得約40宗成交，較上周約26宗增加五成，本月首兩周成交錄得逾230宗。新年各區新盤陸續起動，本周至少3項目預告開售，包括2鐵路盤共225伙。中原預計，本月一手成交料可達800宗。
傲華兩輪沽出56伙
周末一手聚焦港島東，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」周六首度開標，成功售出3伙維港珍藏大宅「VICTORIA ZONE」(27樓及以上)單位，套現逾1.36億元；單位成交價由3,101萬至5,327萬元，呎價介乎34,000至35,000元。由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」周日次輪開售55伙，當日售出13伙，項目開售5天以來合共沽出56伙，套現約2.6億元。
新界新盤餘貨銷情持續，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」周末兩天錄得共8宗成交。全盤迄今累售616伙，佔全盤可售單位近九成，套現金額突破30億元。中洲置業旗下沙田火炭現樓新盤「星凱．堤岸」新近錄得一宗「租轉買」個案，單位為2座48樓C室，實用面積850方呎，採三房套連儲物室設計，成交價1,769.4萬元，呎價20,816元。
買家提前入市過往期數
發展商趁農曆新年前密密部署推售，本周至少有3盤開賣。包括由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」本周四(16日)以價單形式發售65伙，包括49伙及16伙三房，實用面積486至661方呎，折實價950.41萬元起，呎價19,366元起；另推22伙三房於周五(17日)以招標形式出售。
另外，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」落實於周三(15日)盡推首張價單共138伙作首輪銷售，折實售價451.7萬元起，折實呎價13,989元起。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」預告將於周二(14日)加推第3號價單應市，並將同步公布銷售安排，有望周內開售。
項目全新期數部署開售，帶動買家搶閘入市。日出康城第12B期「PARK SEASONS」錄得第2B座36樓A室成交，實用面積537方呎，屬兩房加書房(梗廚)間隔，以820.1萬元售出，呎價15,272元。「黃金海灣」第1期「意嵐」售出第5A座9樓E室，實用面積439方呎，成交價442.9萬元，呎價10,089元。