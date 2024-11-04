周末新盤成交不足百宗 按周急瀉逾八成 DOUBLE COAST I首輪沽20伙｜一手市況

市場觀望減息消息，買家入市步伐趨緩。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(2日及3日)共錄得約85宗成交，較上周約465宗，按周大跌約81%。大型新盤開售，屬由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」周六(2日)首輪發售68伙，即日售出20伙，套現近1.83億元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目錄得「一客三食」，大手購入3伙低座平台特色戶，涉資2,817萬元。另高座天際特色戶以2,900萬元售出，單位為第3座39樓F室，成交呎價23,015元。單位屬四房雙套連工作間及洗手間戶型，全盤僅設2伙，實用面積1,260方呎，連120方呎平台及316方呎私人天台。
【澐璟四房逾1億售出】
同區由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」周日(3日)再添兩宗新成交，單日成交金額逾1.14億元。成交單位包括第1座「樓皇」18樓A室，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，位處跑道區最前臨維港優越位置，可享寬闊維港海景，實用面積2,088方呎，成交價逾1.0085億元，呎價48,300元。
此外，第3B座29樓B室，屬兩房間隔，實用面積523方呎，可享維港海景，以1,343.47萬元成交，呎價近25,688元。發展商表示，「澐璟」至今共售出294伙，成交金額逾120.37億元。
【星凱．堤岸三房呎售1.7萬】
現樓新盤亦持續獲買家追捧，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團旗下沙田火炭「星凱．堤岸」成交持續，周日連沽兩伙三房戶，包括5座45樓A室，實用面積673方呎，成交價1,159.1萬元，實用呎價17,223元。
另一單位為5座46樓A室，以1,179.7萬元沽出，實用呎價17,380元。他補充，樓盤開售至今累售1,242伙，佔全盤1,335伙逾93%。
【海茵莊園連沽2伙】
九龍建業(034)旗下將軍澳「海茵莊園」於周日再錄得2宗成交，售出單位分別為2座38樓B1室，實用面積287方呎，成交價565萬元，平均呎價19,686元；另一單位為2座31樓B3室，實用面積284方呎，成交價552.9萬元，平均呎價19,468元。項目於本年度暫累售468伙，套現超過24.8億元。