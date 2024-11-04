周末新盤成交不足百宗 按周急瀉逾八成 DOUBLE COAST I首輪沽20伙｜一手市況

一手市場於過去周末(2日及3日)共錄得約85宗成交，較上周約465宗，按周大跌約81%。

市場觀望減息消息，買家入市步伐趨緩。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(2日及3日)共錄得約85宗成交，較上周約465宗，按周大跌約81%。大型新盤開售，屬由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」周六(2日)首輪發售68伙，即日售出20伙，套現近1.83億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目錄得「一客三食」，大手購入3伙低座平台特色戶，涉資2,817萬元。另高座天際特色戶以2,900萬元售出，單位為第3座39樓F室，成交呎價23,015元。單位屬四房雙套連工作間及洗手間戶型，全盤僅設2伙，實用面積1,260方呎，連120方呎平台及316方呎私人天台。