周末新盤成交僅錄17宗 尚逸連沽2伙套現逾千萬｜一手市況

周末多個新盤僅錄零星成交。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(6及7日)共錄得約17宗成交，較上周27宗減少約37%。當中大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」售出2伙，套現近1,071萬元。分別為9樓及19樓B室，實用面積268方呎，一房間隔，以516.9萬元和554.09萬元成交，呎價約19,287元和20,675元。 王新興集團旗下九龍灣「泰峯」周末兩日均錄成交，合共售出3伙。成交單位包括第2B座11樓F室，實用面積273方呎，於周六以405萬元售出，呎價約14,835元。

MIAMI QUAY I三房售1801萬 由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」周六(6日)錄得一宗海景單位成交，涉及單位為第1座12樓A室，三房一套間隔，實用面積716方呎，售價1,801.1萬元，呎價25,155元。 買家參觀現樓後，即被單位遊艇海景及會所藝術園林吸引。據悉，項目自現樓登場後速售41伙，套現逾5億元。