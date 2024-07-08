周末新盤成交僅錄17宗 尚逸連沽2伙套現逾千萬｜一手市況

周末多個新盤僅錄零星成交。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(6及7日)共錄得約17宗成交，較上周27宗減少約37%。當中大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」售出2伙，套現近1,071萬元。分別為9樓及19樓B室，實用面積268方呎，一房間隔，以516.9萬元和554.09萬元成交，呎價約19,287元和20,675元。
王新興集團旗下九龍灣「泰峯」周末兩日均錄成交，合共售出3伙。成交單位包括第2B座11樓F室，實用面積273方呎，於周六以405萬元售出，呎價約14,835元。
MIAMI QUAY I三房售1801萬
由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」周六(6日)錄得一宗海景單位成交，涉及單位為第1座12樓A室，三房一套間隔，實用面積716方呎，售價1,801.1萬元，呎價25,155元。
買家參觀現樓後，即被單位遊艇海景及會所藝術園林吸引。據悉，項目自現樓登場後速售41伙，套現逾5億元。
雨後兩房呎售1.4萬
星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」周日(7日)沽出1伙，單位為25樓A室，實用面積454方呎，兩房間隔，單位以652.92萬元成交，呎價約14,381元。發展商早前將所有25樓「鳳凰樓層」的開放式至兩房單位統一加價1%，屬本年第三度加價。
九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」成交持續，最新售出第2座31樓C7室，實用面積280方呎，成交價537.1萬元，呎價19,182元。