周末新盤成交僅22宗 按周跌九成 黃金海灣．珀岸兩天沽3伙｜一手市況

龍年最後一個周末，發展商紛紛「收爐」，未有全新盤推售。綜合市場消息，一手市場於過去周末(25日及26日)錄得約22宗成交，較上周約248宗大瀉九成，創約5個月新低。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」兩天共售3伙，成交價介乎297萬至302.8萬元，屬本周末交投最多。

同區由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」周六售出為2個兩房開放式廚房間隔單位，套現逾1,066萬元。是次成交單位包括第3座18樓F室，實用面積499方呎，以逾538.9萬元售出，呎價10,800元；以及第3座19樓H室，實用面積476方呎，成交價約527.1萬元，呎價11,073元。