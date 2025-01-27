周末新盤成交僅22宗 按周跌九成 黃金海灣．珀岸兩天沽3伙｜一手市況

龍年最後一個周末，發展商紛紛「收爐」，未有全新盤推售。綜合市場消息，一手市場於過去周末(25日及26日)錄得約22宗成交，較上周約248宗大瀉九成，創約5個月新低。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」兩天共售3伙，成交價介乎297萬至302.8萬元，屬本周末交投最多。
同區由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」周六售出為2個兩房開放式廚房間隔單位，套現逾1,066萬元。是次成交單位包括第3座18樓F室，實用面積499方呎，以逾538.9萬元售出，呎價10,800元；以及第3座19樓H室，實用面積476方呎，成交價約527.1萬元，呎價11,073元。
長江實業集團(1113)洪水橋新盤「#LYOS」周末錄得今年首宗成交，周日以招標形式售出「層層叠趣」複式B座8號，實用面積788方呎，連179方呎花園及306方呎天台，以1,163.7萬元成交，呎價14,768元。
維港1號一房569萬售出
市區方面，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤「澐璟」周六錄得大手客入市個案，成交金額共逾1.68億元。成交單位分別為2座的19樓A室及B室，間隔均為四房雙套連私人電梯大堂，可享維多利亞港海景。
據悉，是次成交由同一組買家購入，其中第2座19樓A室，實用面積1,909方呎，以8,552.32萬元成交，呎價44,800元；而同層B室實用面積1,870方呎，以8,265.4萬元售出，呎價44,200元。發展商表示，項目自開售迄今累沽304伙，套現近125.5億元。
中國海外發展(688)旗下啟德現樓新盤「維港1號」周日沽出1伙，單位為1B座7樓F室，實用面積330方呎，一房間隔，以569.7萬售出，呎價17,264元。
宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」周六錄得一宗成交，單位為30樓L室，兩房梗廚間隔，實用面積434方呎，以1,187.3萬元售出，呎價27,357元，買家採用120天即供付款計劃入市。據成交紀錄冊顯示，該盤本月暫錄得3宗成交，套現約2,785.3萬元。