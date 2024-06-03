熱門搜尋:
鄭俊弘 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-06-03 11:15:04

周末新盤成交僅26宗 連跌3周再挫61% 緹外四房大宅1.9億沽｜一手市況

分享：
周末新盤成交僅26宗 連跌3周再挫61% 緹外四房大宅1.9億沽｜一手市況

一手市場於過去周末兩日(1及2日)共錄得約26宗成交，較上周67宗回落約61%，連跌3周。(資料圖片)

過去周末無新盤開售，一手成交暫轉靜局。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(12)共錄得約26宗成交，較上周67宗回落約61%，連跌3周。惟豪宅市場成交不俗，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」周六 (1)成功招標售出第63A室分層大宅，實用面積3,765方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，1個住宅停車位以1.9億元成交，呎價約50,465元，屬項目今年第9宗成交，總成交金額衝破50億元。

海茵莊園單日沽4伙

將軍澳新盤持續獲買家追捧。九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」踏入6月首日即錄得4宗成交，總金額涉約1,973.5萬元。今批單位成交價由455.2萬至596萬元，呎價介乎18,567元至18,845元。成交價最高單位為126A2室，實用面積321方呎，以596萬元售出，呎價約18,567元。發展商表示，項目於年初迄今共售出258伙，套現逾13.4億元。

將軍澳海茵莊園踏入6月速沽4伙 吸金逾1900萬｜新盤成交

海茵莊園於年初迄今共售出258伙，套現逾13.4億元。(資料圖片)

MIAMI QUAY I三房呎售逾2.5萬

另外，港鐵康城站商場上蓋新盤、與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」最新售出2伙，合共套現約1,361.8萬元。當中第2A51D室，兩房開放式廚房間隔，實用面積436方呎，成交價655.5萬元，呎價約15,034元；另第2A10B室，兩房梗廚間隔，實用面積496方呎，以706.3萬元售出，呎價約14,240元。整個「SEASONS系列」迄今售出761伙，套現近48億元。

至於同系旗下合作項目、啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」亦錄一宗新成交，單位為第121A室，屬三房一套(梗廚)加工作間連洗手間間隔，實用面積716方呎，成交價1,844.9萬元，呎價約25,767元。該盤自現樓登場後，短短3個星期速沽31伙，套現近3.9億元。

雨後樓皇三房1636萬成交

現樓新盤亦陸續有成交。星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」新近售出1伙「樓皇」單位，為26D室，三房一套間隔，實用面積909方呎，連803方呎天台及109方呎平台，成交價1,636.2萬元，呎價18,000元。市場消息透露，買家為兩父子，居住於元朗區多年，希望於區內找到優質而景觀開揚的特色戶，實地參觀後，感到項目在擁交通優勢，180度無遮擋景色，近望南生圍，遠眺后海灣；且設有私家樓梯直上天台，故迅速認購。「雨後」5月內售出14伙，套現逾1億元。

佳明集團(1271)青衣「明翹匯」今年已售出36伙，套現約5.41億元。該盤剛踏入6月即錄得成交，單位為1座2樓A室，三房一套連多用途房及洗手間間隔，實用面積807方呎，以1,419.1萬元沽出，呎價約17,585元。據了解，買家為荃灣換樓客，欣賞項目為區內罕有三房一套新供應，單位更設有多用途房連洗手間，間格方正實用，故參現現樓後即購入單位作換樓之用。

中洲置業集團旗下毗鄰港鐵火炭站、已屆現樓的「星凱．堤岸」最新售出226H室，實用面積259方呎，開放式間隔，成交價511.3萬元，呎價約19,741元。集團營銷策劃總監楊聰永表示，項目自33日起迅沽231伙，銷售額逾25億元；樓盤開售迄今累售1,160伙，佔全盤1,335伙近87%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

火炭星凱．堤岸開放式戶賣511.3萬 呎售近2萬｜新盤成交

星凱．堤岸開售迄今累售1,160伙，佔全盤1,335伙近87%。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受