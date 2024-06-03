周末新盤成交僅26宗 連跌3周再挫61% 緹外四房大宅1.9億沽｜一手市況

過去周末無新盤開售，一手成交暫轉靜局。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(1及2日)共錄得約26宗成交，較上周67宗回落約61%，連跌3周。惟豪宅市場成交不俗，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」周六 (1日)成功招標售出第6座3樓A室分層大宅，實用面積3,765方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連1個住宅停車位以1.9億元成交，呎價約50,465元，屬項目今年第9宗成交，總成交金額衝破50億元。 海茵莊園單日沽4伙 將軍澳新盤持續獲買家追捧。九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」踏入6月首日即錄得4宗成交，總金額涉約1,973.5萬元。今批單位成交價由455.2萬至596萬元，呎價介乎18,567元至18,845元。成交價最高單位為1座26樓A2室，實用面積321方呎，以596萬元售出，呎價約18,567元。發展商表示，項目於年初迄今共售出258伙，套現逾13.4億元。

MIAMI QUAY I三房呎售逾2.5萬 另外，港鐵康城站商場上蓋新盤、與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」最新售出2伙，合共套現約1,361.8萬元。當中第2A座51樓D室，兩房開放式廚房間隔，實用面積436方呎，成交價655.5萬元，呎價約15,034元；另第2A座10樓B室，兩房梗廚間隔，實用面積496方呎，以706.3萬元售出，呎價約14,240元。整個「SEASONS系列」迄今售出761伙，套現近48億元。 至於同系旗下合作項目、啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」亦錄一宗新成交，單位為第1座21樓A室，屬三房一套(梗廚)加工作間連洗手間間隔，實用面積716方呎，成交價1,844.9萬元，呎價約25,767元。該盤自現樓登場後，短短3個星期速沽31伙，套現近3.9億元。