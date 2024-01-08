周末新盤成交共16宗跌逾一成半 多盤錄個位數成交｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(6及7日)共錄得約16宗成交，今年暫未有新盤開售，首個周末一手交投表現較平淡，較上周19宗跌約16%。其中，YOHO WEST交投最旺共錄5宗成交，涉及金額約2043.25萬元；另外，海茵莊園兩日共錄3宗成交，位列第二，維港滙II則錄得周末最高成交價。 YOHO WEST 首月套現逾 5000 萬 由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」周末兩日均錄成交，涉及共5宗。最高成交單位為3A座37樓A3室，於上周六（6日）以546.74萬元成交，實用面積為439方呎，兩房間隔，呎價約12,454元。資料顯示，項目今年首月已累沽11伙，套現5,489.4萬元。

海茵莊園周末連沽 3 伙 周末交投表現次優為九龍建業（034）將軍澳現樓新盤「海茵莊園」，兩日連錄3宗成交，套現1,772.4萬元。成交單位為2伙一房戶，1伙兩房戶，實用面積為283方呎及402方呎。 包括上周六（6日）售出1伙一房戶，單位為2座17樓A6室，實用面積283方呎，成交價509萬元，平均呎價17,986元；另1伙為兩房連儲物室戶，位於2座29樓D9室，實用面積402方呎，成交價740萬元，平均呎價18,407元。昨日（7日）則售出1伙一房戶，單位為2座28樓A6室，實用面積283方呎，成交價523.4萬元，平均呎價18,494元。據了解，項目於本月至今共售出6伙，套現逾3,100萬。