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地產
2024-01-08 13:12:01

周末新盤成交共16宗跌逾一成半 多盤錄個位數成交｜一手市況

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周末新盤成交共16宗跌逾一成半 多盤錄個位數成交｜一手市況

一手市場於過去周末共錄得約16宗成交，按周跌約16%。（資料圖片）

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(67)共錄得約16宗成交，今年暫未有新盤開售，首個周末一手交投表現較平淡，較上周19宗跌約16%。其中，YOHO WEST交投最旺共錄5宗成交，涉及金額約2043.25萬元；另外，海茵莊園兩日共錄3宗成交，位列第二，維港滙II則錄得周末最高成交價。

YOHO WEST首月套現逾5000

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」周末兩日均錄成交，涉及共5宗。最高成交單位為3A37A3室，於上周六（6日）以546.74萬元成交，實用面積為439方呎，兩房間隔，呎價約12,454元。資料顯示，項目今年首月已累沽11伙，套現5,489.4萬元。

周末新盤成交共16宗跌逾一成半 多盤錄個位數成交｜一手市況

「海茵莊園」周末兩日連錄3宗成交，套現1,772.4萬元。（資料圖片）

海茵莊園周末連沽3

周末交投表現次優為九龍建業（034）將軍澳現樓新盤「海茵莊園」，兩日連錄3宗成交，套現1,772.4元。成交單位為2伙一房戶，1伙兩房戶，實用面積為283方呎及402方呎

包括上周六（6日）售出1伙一房戶，單位為217A6室，實用面積283方呎，成交價509萬元，平均呎價17,986元；另1伙為兩房連儲物室戶，位於229D9室，實用面積402方呎，成交價740萬元，平均呎價18,407元。昨日（7日）則售出1伙一房戶，單位為228A6室，實用面積283方呎，成交價523.4萬元，平均呎價18,494元。據了解，項目於本月至今共售出6伙，套現逾3,100萬。

周末新盤成交共16宗跌逾一成半 多盤錄個位數成交｜一手市況

「維港滙II」沽出2座2樓A室，呎價約26,773元。（資料圖片）

維港滙II四房2,680萬售出

另外，由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙II」於昨日亦沽出1伙，單位為22A室，屬四房連套間隔，實用面積為1,001方呎，成交價2,680萬元，呎價約26,773元。據悉，「維港滙」系列本月至今暫售3伙，吸金逾7,285萬元。

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