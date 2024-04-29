周末新盤成交升六成 朗賢峯首輪260伙沽清 另錄2宗過億成交｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(27及28日)共錄得約297宗成交，「朗賢峯」第IIB期首輪發售260伙全數沽清，佔周末成交約87.5%。(資料圖片)

大型鐵路盤開售帶動周末新盤成交回溫，豪宅市場亦表現不俗。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(27及28日)共錄得約297宗成交，較上周約180宗增加約65%。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期周六(27日)首輪發售260伙，全數單位即日沽清，佔周末成交約87.5%，據成交紀錄冊顯示，合共套現約29.2億元。

據了解，項目頭籌客為內地客，斥約3,000萬元購入3伙兩房單位；另有大手客斥約5,000萬元買入4伙。該盤首輪截收逾7,500票，超額認購近28倍。項目第IIB期迄今推出3張價單，合共284伙。至於第IIA期已於上周四(25日)以招標形式推售84伙。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，鑑於市場反應熱烈，向隅者眾，將於周內加推單位。