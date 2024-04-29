周末新盤成交升六成 朗賢峯首輪260伙沽清 另錄2宗過億成交｜一手市況

大型鐵路盤開售帶動周末新盤成交回溫，豪宅市場亦表現不俗。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(27及28日)共錄得約297宗成交，較上周約180宗增加約65%。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期周六(27日)首輪發售260伙，全數單位即日沽清，佔周末成交約87.5%，據成交紀錄冊顯示，合共套現約29.2億元。
據了解，項目頭籌客為內地客，斥約3,000萬元購入3伙兩房單位；另有大手客斥約5,000萬元買入4伙。該盤首輪截收逾7,500票，超額認購近28倍。項目第IIB期迄今推出3張價單，合共284伙。至於第IIA期已於上周四(25日)以招標形式推售84伙。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，鑑於市場反應熱烈，向隅者眾，將於周內加推單位。
壽臣山15號四房洋房逾2.59億成交
周末亦錄得多宗大額成交，包括由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」於周六售出8號洋房，成交價2.59964億元，呎價68,000元。
是次售出的8號洋房實用面積3,823方呎，四房(四套房)戶型，連1,153方呎花園及816方呎天台，並連恆溫游泳池、私家升降機及1個停車位。據悉，該盤迄今售出4座洋房，套現約20.6億元。
天璽．海四房1.16億標售
九龍區豪宅方面，新鴻基地產(016)旗下啟德跑道區「天璽．海」於周六以招標形式售出第1座19樓A室，實用面積2,194方呎，四房四套間隔，成交價逾1.16億元，呎價53,200元，買家採180日現金付款計劃入市。
凱和山周末連沽4伙
另外，由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」開放現樓單位予公眾參觀，首周累錄逾6,500人次參觀。最新於過去周末連沽4伙，套現約2,183.8萬元。
當中周日成交單位包括5座19樓D室，一房開放式廚房間隔，實用面積382方呎，成交價444.8萬元，呎價11,644元；另售出第5座19樓G室，兩房間隔，實用面積571方呎，成交價693.9萬元，呎價為12,152元。
項目開放現樓後累售26伙，當中包括24伙價單及2伙招標單位，套現逾1.3億元。全盤合共售出77伙，套現逾3.6億元。