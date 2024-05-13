，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(11及12日)共錄得約280宗成交，較上周236宗上漲約18.6%。

鐵路盤接連應市，成本港新盤交投增長新動力，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(11及12日)共錄得約280宗成交，較上周236宗上漲約18.6%。受惠新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」首輪推售210伙，當日開售不足7小時即全數沽清，套現約20億元，佔周末成交宗數約75%，當中最大手買家購入2伙三房單位，實用面積分別為853及905方呎，涉資逾2,500萬元。

發展商有見向隅客眾多，最新加推第3號價單共141伙，維持最高15.5%折扣，折實價663.57萬元起，折實平均呎價16,188元，由今批主要集中高層單位，景觀較優質，故輕微加價約1%至2%。

新地代理總經理陳漢麟稱，新價單涵蓋77伙兩房及64伙三房，實用面積436至903方呎，折實價663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價14,732至18,843元。他續稱，項目第8座剩餘所有兩房及三房單位經已推出，將繼續收票，最快周內展開次輪銷售。此外，同時修訂項目1號及2號價單尚未推售單位定價，加幅約1%至2%，涉及72伙。