鐵路盤接連應市，成本港新盤交投增長新動力，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(11及12日)共錄得約280宗成交，較上周236宗上漲約18.6%。受惠新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」首輪推售210伙，當日開售不足7小時即全數沽清，套現約20億元，佔周末成交宗數約75%，當中最大手買家購入2伙三房單位，實用面積分別為853及905方呎，涉資逾2,500萬元。
發展商有見向隅客眾多，最新加推第3號價單共141伙，維持最高15.5%折扣，折實價663.57萬元起，折實平均呎價16,188元，由今批主要集中高層單位，景觀較優質，故輕微加價約1%至2%。
新地代理總經理陳漢麟稱，新價單涵蓋77伙兩房及64伙三房，實用面積436至903方呎，折實價663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價14,732至18,843元。他續稱，項目第8座剩餘所有兩房及三房單位經已推出，將繼續收票，最快周內展開次輪銷售。此外，同時修訂項目1號及2號價單尚未推售單位定價，加幅約1%至2%，涉及72伙。
維港1號單日套現逾3500萬
供應重鎮啟德區周末成交熾熱，其中由中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」周日(12日)連沽4伙，共吸金3,575.1萬元。該批單位實用面積由331至564方呎，涵蓋一房至兩房間隔，成交價由691萬至1,034.6萬元，成交呎價介乎18,103元至20,876元。成交價最高單位為1B座7樓B室，實用面積564方呎，屬兩房間隔，以1,034.6萬元售出，折合實用面積呎價18,344元。
另外，恒基地產(012)旗下啟德現樓新盤「HENLEY PARK」周日亦獲大手客連購6伙，涉及單位位於1B座28至33樓G室，全屬實用面積250方呎開放式單位，涉資逾3,525萬元。該批單位成交價由582.76萬至649.8萬元，呎價介乎23,310元至23,782元。
海茵莊園連沽2伙
至於九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」周日錄得2宗成交，售出單位分別為1座23樓A1室，實用面積288方呎，成交價524.5萬元，平均呎價約18,211元；另一單位為1座19樓A9室，實用面積300方呎，以545.8萬元成交，平均呎價約19,193元。