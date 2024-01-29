周末新盤成交回暖 按周漲1.7倍 減價盤成主導｜一手市況

周末新盤成交氣氛向好，減價盤銷情持續，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(27及28日)共錄得約65宗成交，較上周的24宗上漲1.7倍。其中逾半數成交為碧桂園香港旗下九龍城現樓新盤「瓏碧」所錄，該項目近日劈價三成推售，繼周六(27日)售出40伙後，周日(28日)再沽3伙，佔周末總成交約66%。成交單位包括5樓J室，開放式間隔，實用面積213方呎，成交價為381.9萬元，呎價約17,930元；另15樓B室，開放式間隔，實用面積213方呎，以399.2萬元售出，呎價約18,742元；10樓E室，一房間隔，實用面積283方呎，成交價為517.5萬元，呎價約18,286元。

據悉，項目於過去周末合共售出43伙，套現約2.4億元；開售以來合計共售出113伙，累積套現約8.1億元。 發展商乘勢「添食」再加推4號價單，涉17伙，實用面積213至354方呎，涵蓋開放式至一房，大部分為高層單位。扣除最高21%折扣，折實價394.7萬元起，折實呎價1.66萬元起，折實平均呎價約18,067元；較2022年5月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約26%及29%。項目將於周三(31日)以價單方式推售16伙，同日另推1伙頂層連天台單位招標，為26樓D室，實用面積414方呎，另連327方呎天台。

YOHO WEST 單日套現逾1600萬 周末其他新盤均錄得零星成交，由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」周日連沽3伙，吸金約1,695萬元。其中最高成交單位為第3A座10樓A6室，三房間隔，實用面積為500方呎，以615.88萬元成交，呎價約12,318元。