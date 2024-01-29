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地產
2024-01-29 12:20:16

周末新盤成交回暖 按周漲1.7倍 減價盤成主導｜一手市況

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周末新盤成交回暖 按周漲1.7倍 減價盤成主導｜一手市況

一手市場於過去周末兩日(27及28日)共錄得約65宗成交，較上周的24宗上漲1.7倍。(資料圖片)

周末新盤成交氣氛向好，減價盤銷情持續，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(2728)共錄得約65宗成交，較上周的24宗上漲1.7倍。其中逾半數成交為碧桂園香港旗下九龍城現樓新盤「瓏碧」所錄，該項目近日劈價三成推售，繼周六(27)售出40伙後，周日(28)再沽3伙，佔周末總成交約66%。成交單位包括5J室，開放式間隔，實用面積213方呎，成交價為381.9萬元，呎價約17,930元；另15B室，開放式間隔，實用面積213方呎，以399.2萬元售出，呎價約18,742元；10E室，一房間隔，實用面積283方呎，成交價為517.5萬元，呎價約18,286元。

據悉，項目於過去周末合共售出43伙，套現約2.4億元；開售以來合計共售出113伙，累積套現約8.1億元。

發展商乘勢「添食」再加推4號價單，涉17伙，實用面積213354方呎，涵蓋開放式至一房，大部分為高層單位。扣除最高21%折扣，折實價394.7萬元起，折實呎價1.66萬元起，折實平均呎價約18,067元；較20225月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約26%29%。項目將於周三(31日)以價單方式推售16伙，同日另推1伙頂層連天台單位招標，為26D室，實用面積414方呎，另連327方呎天台。

周末新盤成交回暖 按周漲1.7倍 減價盤成主導｜一手市況

「YOHO WEST」周日連沽3伙，吸金約1,695萬元。(資料圖片)

YOHO WEST單日套現逾1600萬

周末其他新盤均錄得零星成交，由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」周日連沽3伙，吸金約1,695萬元。其中最高成交單位為第3A10A6室，三房間隔，實用面積為500方呎，以615.88萬元成交，呎價約12,318元。

周末新盤成交回暖 按周漲1.7倍 減價盤成主導｜一手市況

海茵莊園周日售出1伙，單位為2座18樓C6室，成交價524.9萬元。(資料圖片)

海茵莊園一房1.87

九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」於周日售出1伙，單位為218C6室，一房間隔，實用面積280方呎，成交價524.9萬元，平均呎價18,746元。項目於本月至今共售出13伙，套現逾7,000萬元。

另外，其士國際(025)與市區重建局合作發展的大角咀「傲寓」周六售出21B室，一房間隔，實用面積331方呎，成交價為578.3萬元，呎價約17,471元。

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