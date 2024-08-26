周末新盤成交大增3倍 FINNIE首輪沽47伙佔逾半｜一手市況

一手市場於過去周末(24日及25日)共錄得約80宗成交，較上周約20宗，大增3倍。(資料圖片)

月底市場終迎來全新盤開售，交投氣氛有所回溫，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(24日及25日)共錄得約80宗成交，較上周約20宗，大增3倍。由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」周六(24日)公開發售60伙，宏安地產執行董事程德韻表示，即日售出47伙，佔周末成交約58.7%，可售單位近八成，當中一房單位全數沽清。亦有大手買家連購4伙，總成交價逾2,700萬元。最新於周日(25日)以838.7萬元沽出18樓C室，實用面積361方呎，兩房間隔，呎價約23,233元。

鑒於銷售成績理想，項目隨即加推第3號價單，盡推最後22伙標準單位，包括7伙一房及15伙兩房，於本周三(28日)以先到先得形式發售。以最高折扣15%計算，單位折實售價由507.1萬至914.3萬元，折實呎價介乎20,698元至25,118元，折實平均呎價約22,741元。

PARK SEASONS 兩日套現逾千萬

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」推出全新第2B座後銷情持續升溫，周末連錄2宗成交，吸金1,128.9萬元。

單位包括第2A座33樓A室，兩房開放式廚房間隔，實用面積448方呎，成交價668.5萬元，呎價約14,922元；另第2B座19樓E室，一房開放式廚房間隔，實用面積324方呎，以460.4萬元售出，呎價約14,210元。

發展商表示，整個SEASONS系列至今售出814伙，套現逾51.2億元，居「撤辣後新盤銷量之冠」。