周末新盤成交大增3倍 FINNIE首輪沽47伙佔逾半｜一手市況

月底市場終迎來全新盤開售，交投氣氛有所回溫，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(24日及25日)共錄得約80宗成交，較上周約20宗，大增3倍。由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」周六(24日)公開發售60伙，宏安地產執行董事程德韻表示，即日售出47伙，佔周末成交約58.7%，可售單位近八成，當中一房單位全數沽清。亦有大手買家連購4伙，總成交價逾2,700萬元。最新於周日(25日)以838.7萬元沽出18樓C室，實用面積361方呎，兩房間隔，呎價約23,233元。
鑒於銷售成績理想，項目隨即加推第3號價單，盡推最後22伙標準單位，包括7伙一房及15伙兩房，於本周三(28日)以先到先得形式發售。以最高折扣15%計算，單位折實售價由507.1萬至914.3萬元，折實呎價介乎20,698元至25,118元，折實平均呎價約22,741元。
PARK SEASONS兩日套現逾千萬
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」推出全新第2B座後銷情持續升溫，周末連錄2宗成交，吸金1,128.9萬元。
單位包括第2A座33樓A室，兩房開放式廚房間隔，實用面積448方呎，成交價668.5萬元，呎價約14,922元；另第2B座19樓E室，一房開放式廚房間隔，實用面積324方呎，以460.4萬元售出，呎價約14,210元。
發展商表示，整個SEASONS系列至今售出814伙，套現逾51.2億元，居「撤辣後新盤銷量之冠」。
NOVO LAND第3B期周末共沽5伙
新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期於周末兩日合共沽出5伙，套現2,018.45萬元，成交價由366.58萬至530.15萬元。售價最高單位為第1座22樓D室，實用面積434方呎，成交價530.15萬元，呎價約12,215元。
凱玥四房連車位近6608萬標售
新盤市場周末錄得大額成交，由龍光集團(3380)及合景泰富(1813)合作發展、鴨脷洲現樓新盤「凱玥」於周六(24日)招標售出第1座17樓B室，實用面積2,247方呎，四房四套間隔，連車位以近6,608萬元成交，呎價約29,408元。買家採180天現金付款計劃入市，享提早入住優惠。
星凱．堤岸獲大手客掃3伙一房
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團旗下火炭「星凱．堤岸」迄今累售近九成單位，最新獲投資客斥約2,087.6萬元連購3伙一房單位，預計單位日後租出後可享約3至4厘回報。
是次成交單位包括3座48樓E室，實用面積348方呎，以702.6萬元沽出，呎價約20,190元；另1座48樓F室，實用面積331方呎，成交價693.9萬元，呎價約20,964元；至於5座50樓D室，實用面積344方呎，以691.1萬元售出，呎價約20,090元。楊聰永表示，「星凱．堤岸」於月內售出23伙，套現逾2.4億元；樓盤開售至今累售1,190伙，佔全盤1,335伙近90%。
維港滙呎價高見3.37萬
由信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」於過去周末共錄得2宗成交，合共套現約6,400萬元。
成交單位包括「維港滙I」第1座18樓B室，實用面積948方呎，成交價3,200萬元，呎價約33,755元。另「維港滙III」第1A座26樓A室，實用面積977方呎，以3,200萬元售出，呎價約32,753元。
發展商表示，樓盤7月迄今累錄24宗成交，吸金逾6.5億元。「維港滙」開售迄今累沽1,244伙，連車位套現逾217億元。