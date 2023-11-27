周末新盤成交按周倍升 恒地三盤共錄6宗交投｜一手市況

大型全新盤以低價推出，帶動一手市場氣氛，加上個別新盤提供優惠吸客，帶動周末新盤交投。綜合市場資訊，過去周末兩日(25及26日)共錄得約42宗新盤成交，較上周約20宗增加1.1倍，當中表現最旺為嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」，於上周六(25日)單日錄得16宗成交，合共涉資約2.93億元。

恒基地產(012)旗下項目包括紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」、啟德「THE HENLEY」及西灣河「THE HOLBORN」於周末合共錄得約6宗成交，當中「THE HENLEY II」售出1座22樓D室，實用面積476方呎，成交價1,464.57萬元，呎價約30,768元。