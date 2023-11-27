周末新盤成交按周倍升 恒地三盤共錄6宗交投｜一手市況

大型全新盤以低價推出，帶動一手市場氣氛，加上個別新盤提供優惠吸客，帶動周末新盤交投。綜合市場資訊，過去周末兩日(25及26日)共錄得約42宗新盤成交，較上周約20宗增加1.1倍，當中表現最旺為嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」，於上周六(25日)單日錄得16宗成交，合共涉資約2.93億元。
恒基地產(012)旗下項目包括紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」、啟德「THE HENLEY」及西灣河「THE HOLBORN」於周末合共錄得約6宗成交，當中「THE HENLEY II」售出1座22樓D室，實用面積476方呎，成交價1,464.57萬元，呎價約30,768元。
MONACO MARINE低座花園特色戶呎售近2.8萬
其中會德豐地產啟德「MONACO MARINE」昨日售出低座A座地下B室，屬三房開放式廚房連花園單位，實用面積578方呎，連228方呎花園，成交價1,618萬元，呎價約27,993元。據悉，買家來自九龍灣，其喜歡項目低座花園單位戶型，認為集團近日所推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠十分吸引，故購入自住。會德豐指，自月初推出「置優越1088付款計劃」，已累錄18宗成交。
維港1號單日連沽3伙 套現逾3500萬
市場消息透露，由中國海外(688)發展、啟德現樓新盤「維港1號」昨日連錄3伙成交，套現逾3,500萬元。其中1A座3樓H室，實用面積643方呎，三房間隔，以1,220.9萬元售出，呎價約18,988元；另1A座2樓H室，實用面積643方呎，三房間隔，成交價1,195.1萬元，呎價約18,586元。