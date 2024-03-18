周末新盤成交按周升兩成 泰峯首輪沽255伙 維港1號三房1886萬售出｜一手市況

樓市全面撤辣後市場氣氛轉旺，發展商接連低價開盤搶佔市場焦點，帶動一手交投量持續上升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(16及17日)共錄得約400宗成交，較上周約333宗增加約20%。王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」周日(17日)首輪銷售涉及336伙，據成交紀錄冊顯示，項目即日沽出255伙，套現約17.3億元，宗數佔周末成交約63.8%。 項目策略性夥伴新世界發展(017)附屬子公司Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，項目同日招標發售12伙，包括10伙三房和2伙兩房，於今日(18日)截標。鑑於項目仍有不少向隅買家，發展商將研究稍後加推價單及招標單位應市。

星凱‧堤岸周日套現逾1.5億 另外，中洲置業旗下已屆現樓的火炭「星凱‧堤岸」成交持續，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，周日(17日)連沽13伙，套現逾1.5億元。其中公開發售時段售出12伙，成交價介乎496.2萬至1,982.8萬元，套現逾1.25億元。 他續指，項目亦以招標形式售出1座49樓C室，屬全盤僅9伙的天際特色單位「星‧連天」，實用面積1,072方呎，內置獨立樓梯至756方呎天台，另設122方呎平台，成交價2,519.2萬元，實用呎價23,500元。