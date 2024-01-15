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地產
2024-01-15 12:11:20

周末新盤成交按周升6倍 薈鳴沽96伙 揚海兩房重售賣平近兩成｜一手市況

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周末新盤成交按周升6倍 薈鳴沽96伙 揚海兩房重售賣平近兩成｜一手市況

周末新盤成交按周升6倍 薈鳴沽96伙 揚海兩房重售賣平近兩成｜一手市況

過去周末一手市場迎來今年頭炮新盤開售，兩日成交量按周倍增。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(1314)共錄得約112宗成交，較上周的16宗大漲6倍。其中，宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」周六(13)展開首輪發售165伙，執行董事程德韻表示，即日沽出96伙，套現逾4.8億元，佔周末成交宗數約85.7%

當中最高成交價單位為20E室，實用面積375方呎，買家選用「樓住人才付款計劃」，成交價705.9萬元，呎價約18,824元。鑒於項目銷售成績理想，最快考慮今日(15)加推單位應市。

周末新盤成交按周升6倍 薈鳴沽96伙 揚海兩房重售賣平近兩成｜一手市場

碧麗軒錄得項目首宗洋房成交。（資料圖片）

碧麗軒1.8億標售首宗洋房

豪宅項目過去周末亦見成交。華懋集團旗下薄扶林豪宅「碧麗軒」周六成功標售洋房2號，錄得項目首宗洋房成交。單位實用面積4,389方呎，連873方呎平台、180方呎花園及300方呎天台，屬四房四套連儲物室間隔，單位設私人電梯及泳池，成交價1.8億元，呎價約41,012元。

據了解，買家看重傳統矜貴地段，於區內尋覓全新獨立洋房多時，鍾情單位享有壯闊海景，由於區內坐擁海景的全新獨立洋房非常罕有，因此決心購入上述單位。發展商表示，「碧麗軒」截至目前共招標售出10伙，共套現約7.92億元。

周末新盤成交按周升6倍 薈鳴沽96伙 揚海兩房重售賣平近兩成｜一手市場

揚海兩房以1406.24萬元沽出。（資料圖片）

揚海兩房呎價3

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」昨日（14日）錄得一撻訂單位重售，單位為第1B31F室，兩房間隔，實用面積為464方呎，以1406.24萬元沽出，是次重售較20219月的1,737.12萬元，賣平330.88萬元或19%，呎價約30,306元。

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