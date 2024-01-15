周末新盤成交按周升6倍 薈鳴沽96伙 揚海兩房重售賣平近兩成｜一手市況

過去周末一手市場迎來今年頭炮新盤開售，兩日成交量按周倍增。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(13及14日)共錄得約112宗成交，較上周的16宗大漲6倍。其中，宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈鳴」周六(13日)展開首輪發售165伙，執行董事程德韻表示，即日沽出96伙，套現逾4.8億元，佔周末成交宗數約85.7%。 當中最高成交價單位為20樓E室，實用面積375方呎，買家選用「樓住人才付款計劃」，成交價705.9萬元，呎價約18,824元。鑒於項目銷售成績理想，最快考慮今日(15日)加推單位應市。

碧麗軒 1.8 億標售首宗洋房 豪宅項目於過去周末亦見成交。華懋集團旗下薄扶林豪宅「碧麗軒」周六成功標售洋房2號，錄得項目首宗洋房成交。單位實用面積4,389方呎，連873方呎平台、180方呎花園及300方呎天台，屬四房四套連儲物室間隔，單位設私人電梯及泳池，成交價1.8億元，呎價約41,012元。 據了解，買家看重傳統矜貴地段，於區內尋覓全新獨立洋房多時，鍾情單位享有壯闊海景，由於區內坐擁海景的全新獨立洋房非常罕有，因此決心購入上述單位。發展商表示，「碧麗軒」截至目前共招標售出10伙，共套現約7.92億元。