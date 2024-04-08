周末新盤成交按周增1.58倍 Blue Coast首輪近沽清 大手客連掃12伙HENLEY PARK｜一手市況

大型焦點鐵路新盤開售帶動周末新盤成交攀升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(6及7日)共錄得約500宗成交，較上周約194宗增加約1.58倍。當中長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」共沽約413伙，佔周末成交逾八成。據成交紀錄冊顯示，項目開售即日售出406伙，佔可售單位逾96%，套現近75億元，創2013年4月一手例生效後、約11年新盤單日套現金額新高。
發展商趁勢添食加推4號價單，涉及88伙，包括19伙兩房、57伙三房及12伙四房，實用面積介乎454至1,267方呎。維持最高15%折扣，單位折實售價由1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價介乎20,918元至29,842元，折實平均呎價24,289元。入場單位為2B座27樓F室，實用面積454方呎，兩房間隔，折實售價1,054.8萬元，折實呎價23,233元。
長實執行董事趙國雄形容今批單位為「底繼續撈」價，指單位定價有約3%加幅，屬溫和加幅，仍未到項目的成本價。
HENLEY PARK單日套現近8000萬
周末啟德新盤亦備受追捧，恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」周六(6日)連售14伙，套現7,960.93萬元。含一組客連掃12伙，涉及成交金額約6,656.38萬元，單位實用面積均為250方呎，開放式間隔，成交價由536.28萬至566.47萬元，呎價由21,451元至22,659元。
「HENLEY PARK」共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。
澐璟周末連沽13伙
同區由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的跑道區「澐璟」於周末兩日合共錄得13宗成交，涉及金額超過2億元。單位實用面積介乎526至681方呎，售價由1,253.84萬至2,760.84萬元。
昨日(7日)新成交的3伙全屬兩房連儲物房單位，均可享維港海景；當中包括5座11樓C室，實用面積618方呎，以1,647.12萬元成交，呎價逾26,652元。另外兩個成交單位均位於3B座C室，實用面積同為568方呎，包括3B座31樓C室，成交價1,481.06萬元，呎價26,075元；而3B座10樓C室，以1,355.41萬元售出，呎價近23,863元。
發展商表示，「澐璟」開售迄今累沽210伙，套現逾84.3億元。