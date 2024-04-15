周末新盤成交按周跌六成 Blue Coast次輪賣132伙佔最多｜一手市況

新盤成交步伐暫緩，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(13及14日)共錄得約202宗成交，較上周約500宗少近六成。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」於過去周末展開次輪銷售，據成交紀錄冊顯示，兩日共沽132伙，套現約26.4億元，佔周末成交約65.3%。項目開售9日內錄得545伙成交，吸金逾102.1億元，屬今年首個銷售額破百億的項目。

發展商早前已預告一定調整單位售價，新近更新價單，將2伙終止交易單位，以及1號及3號價單中共7伙待售單位，售價上調介乎約2%至10%。扣除最高15%折扣後，該9伙折實售價由1,741.31萬至1,969.71萬元，折實呎價介乎21,956元至26,404元。發展商表示，其餘價單亦會陸續於短期內調整價錢及優惠。