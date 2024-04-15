周末新盤成交按周跌六成 Blue Coast次輪賣132伙｜一手市況

新盤成交步伐暫緩，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(13及14日)共錄得約202宗成交，較上周約500宗少近六成。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」於過去周末展開次輪銷售，據成交紀錄冊顯示，兩日共沽132伙，套現約26.4億元，佔周末成交約65.3%。項目開售至今9日內錄得547伙成交，吸金逾102.4億元，屬今年首個銷售額破百億的項目。
發展商早前已預告一定調整單位售價，新近更新價單，將2伙終止交易單位，以及1號及3號價單中共7伙待售單位，售價上調介乎約2%至10%。扣除最高15%折扣後，該9伙折實售價由1,741.31萬至1,969.71萬元，折實呎價介乎21,956元至26,404元。發展商表示，其餘價單亦會陸續於短期內調整價錢及優惠。
信置旗下新盤周末沽6伙
另外，信和置業(083)旗下新盤周末兩日共沽6伙，合共吸金近1.4億元。其中集團牽頭發展的西南九龍現樓新盤「維港滙」錄4宗成交，涉資逾9,630萬元，該批成交單位實用面積介乎449至1,319方呎，成交價由1,138.9萬至4,395.2萬元，呎價由25,364元至33,322元。最高成交單位屬「維港滙I」第1座1樓A室，四房間隔，實用面積1,319方呎，連104方呎平台。
至於旗下馬鞍山烏溪沙「SILVERSANDS」沽出第3座6樓A室，實用面積1,249方呎，成交價2,928萬元，呎價約23,443元。 合作項目將軍澳日出康城「凱柏峰III」亦錄得1宗成交，單位為第3A座39樓B室，實用面積719方呎，以1,309.5萬元售出，呎價約18,213元。
SEASONS PLACE兩日套現6760萬
會德豐地產與港鐵(066)將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」於周末兩日連沽8伙，套現6,760.4萬元。最高成交單位為第3B座42樓A室，實用面積665方呎，三房間隔，成交價1,110.8萬元，呎價約16,704元。項目至今累沽566伙，佔逾87%單位，套現逾36億元。
集團旗下第12B期「PARK SEASONS」亦推售在即，項目暫收約2,000票，超額認購逾13倍，料短期內加推不少於一成單位應市，預告價錢會有調整空間，很大機會周末展開首輪銷售。