周末新盤成交旺 按周大漲逾兩成 SEASONS PLACE沽368伙佔72%｜一手市況

新盤推售勢頭強勁，買家入市氣氛持續熱烈，推動周末一手成交宗數再創今年新高。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(23及24日)共錄得約509宗成交，較上周約400宗增加約27%。當中由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」周六(23日)首輪推售368伙，全數即日沽清，屬今年首輪沽清兼售出最多單位的新盤，佔到周末成交總數約72%。
發展商周六即日加推4號價單共244伙，並落實周三(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。推售單位包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。
海茵莊園連沽8伙 套現逾3900萬
同區九龍建業(034)旗下現樓新盤「海茵莊園」亦獲買家追捧，據成交紀錄冊顯示，項目於周末錄得約8宗成交，套現約3,906.8萬元。成交單位實用面積介乎217至321方呎，成交價由408.2萬至565.4萬元，成交呎價由17,134元至18,922元。最高成交單位為第1座28樓B9室，實用面積300方呎，成交價565.4萬元，成交呎價約18,847元。
據悉，項目於3月累售143伙，總套現約7.2億元。
恒地旗下新盤周末共沽約51伙
另外，恒基地產(012)旗下系列新盤表現亦不俗，合共錄得約51宗成交，包括西灣河「THE HOLBORN」周日(24日)發售15伙即日沽清，項目全數標準單位售罄。成交單位包括6伙一房及9伙開放式，實用面積由221至255方呎，成交價由514.3萬至650.83萬元，呎價由22,232元至26,737元，15伙共套現約8,900萬元。
至於大角咀「利奧坊．首隅」上周五(22日)進行首輪推售，涉68伙，開售3日內累沽37伙，其中周末兩日沽出約6伙。項目最新加推3號價單，涉及25伙，並落實推出20伙於周四(28日)發售，包括8伙兩房及12伙一房，實用面積由252至351方呎。價單定價由524.7萬至768.7萬元，呎價由18,504元至23,186元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由482.72萬至707.2萬元，折實呎價介乎17,024元至21,331元。