周末新盤成交旺 按周大漲逾兩成 SEASONS PLACE沽368伙佔72%｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(23及24日)共錄得約509宗成交，較上周約400宗增加約27%。

新盤推售勢頭強勁，買家入市氣氛持續熱烈，推動周末一手成交宗數再創今年新高。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(23及24日)共錄得約509宗成交，較上周約400宗增加約27%。當中由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」周六(23日)首輪推售368伙，全數即日沽清，屬今年首輪沽清兼售出最多單位的新盤，佔到周末成交總數約72%。

發展商周六即日加推4號價單共244伙，並落實周三(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。推售單位包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。