周末新盤成交略見回升 將軍澳兩項目沽8伙｜一手市況

一手市場仍靜待大型新盤開售，受惠貨尾銷售成交輕微回升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(15及16日)共錄得約38宗成交，較上周24宗回升58.3%，終止4周連跌。當中資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」周六(15日)以價單形式推售27伙，即日有11伙獲認購，佔推售單位約41%，總成交金額近7,000萬元。 是批單位成交價由530.8萬至846.4萬元，涉及金額合共約6,997.3萬元。資本策略地產執行董事何樂輝表示，是次售出單位以一房至兩房單位為主，反映買家對區內投資潛力之認可。「高臨」自5月推出以來，迄今售出135伙，佔已推出單位約84%，套現逾10億元，當中最高成交呎價逾3萬元。

SEASONS 系列 連沽 3 伙 將軍澳區繼續吸引買家關注，周末合共售出8伙。包括會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「SEASONS」系列周六(15日)單日錄得3宗交易，合共套現約2,137.2萬元。成交價最高單位為第2A座56樓B室，兩房(梗廚)間隔，實用面積496方呎，以764.2萬元售出，呎價15,407元。 其餘2伙為第2A座8樓C室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積415方呎加262方呎平台，成交價698.6萬元，呎價16,834元；而第2A座53樓C室，兩房(開放式廚房)，實用面積453方呎，售價674.4萬元，呎價14,887元。發展商表示，整個「SEASONS」系列迄今售出768伙，套現逾48.4億元。 投資客 積極入市海茵莊園一房 同區九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」於周日(16日)錄得5宗成交，單日套現逾2,500萬元。據悉，當中買家見近日康城一帶的租務市場活躍，尤其開放式及一房單位最受歡迎，亦留意到海茵莊園的租金回報理想，故購入一房單位作投資用途。 該批成交單位實用面積由215至288方呎，成交價由425.6萬至536.6萬元，呎價介乎18,559元至19,795元。據悉，項目於年初至今共售出275伙，套現逾14.4億元。

VICTORIA COAST 兩房 2205 萬標售 港島新盤持續受熱捧。華懋集團旗下薄扶林域多利道豪宅現樓項目「VICTORIA COAST」新近以招標形式售出1伙，單位為A 座2樓單位2，屬兩房一套連工作間戶型，實用面積1,367方呎，成交價2,205.5萬元，呎價約16,134元。據悉，買家為本地用家，於區內尋覓心儀單位多時，鍾情項目擁有南區全海景以及單位間隔寬敞，故於日前首次參觀項目後，於極短時間內決定購入上述單位自用。 另外，英皇國際(163)旗下已屆現樓的中環新盤「半山捌號」新添1宗成交，單位為25樓D室，實用面積203方呎，成交價517.29萬元，呎價約25,482元。據了解，買家為內地投資者，趁周末親身來港參觀現樓及視察周邊配套，認為項目毗鄰中環半山扶手電梯及蘇豪區，租戶客源較其他地區多元化，亦容易吸納中環白領上班人士及外籍租客，故決定購入該開放式單位作出租用途。發展商表示，項目於3月下旬迄今共錄得17宗成交，目前累售84伙，套現約6.67億元。