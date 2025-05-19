周末新盤成交突破400宗 按周飆7.6倍 SIERRA SEA次輪沽清價單376伙｜一手市況

新地指，第1B期「SIERRA SEA」次輪發售376伙價單單位順利沽清，維持次次清枱的美譽，連同招標成交單位，樓盤已售出逾1,300伙，迄今套現超過 70億元。昨日(18日)次輪銷售最大手買家斥約2,550萬元購入5伙兩房單位，另有買家斥約1,380萬元購入3伙兩房單位。

本港拆息回落利好樓市氣氛，加上大型新盤銷情熾熱，帶動過去周末兩日(17及18日)一手市場成交暢旺。綜合市場資訊，周末合共錄得約437宗新盤成交，較對上周末約50宗，勁飆約7.6倍，主要受惠新鴻基地產(016)旗下西沙住宅項目第1B期「SIERRA SEA」次輪價單發售的376伙全數沽清，貢獻整體交投量達86%。

中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)新盤「維港．雙鑽」周末沽出7伙，套現逾4,814.8萬元。單位成交價由513.8萬元至1,022.2萬元，呎價16,846元至23,232元。當中售價最高為2A座10樓A室，實用面積440方呎，屬兩房連開放式廚房，以1,022.2萬沽出，呎價23,232元。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」周末連沽7伙，吸金逾2,953萬元。單位成交價由366.02萬元至416.87萬元，呎價8,194元至9,928元。當中售價最高為第3座5樓D室，兩房連開放式廚房間隔，實用面積496方呎，成交價416.87萬元，折實呎價8,405元。

日出康城 SEASONS 系列兩日售出6伙

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列周末期間錄得6宗成交，套現約3,542萬元。單計昨日「GRAND SEASONS」錄得3宗成交，均為兩房 (開放式廚房)間隔，合共套現1,935.1萬元，單位成交價由639.3至653.7萬元，呎價介乎14,430元至14,761元。整個「SEASONS」系列自去年3月開售迄今累沽1,165伙，套現逾72.1億元。

瑜一．天海獲 投資客入市

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」連沽2伙，合共套現逾1,800萬元。售出單位為第2B座20樓E室兩房，實用面積469方呎，成交價1,089.87萬元，呎價約23,238元；另第1B座5樓E室一房，實用面積364方呎，成交價726.58萬元，呎價約19,961元。市場消息指，兩組買家均為投資客。 「瑜一．天海」自4月初現樓登場後已火速沽出124伙，套現逾14.8億元。