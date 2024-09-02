周末新盤成交跌至33宗 按周回落近六成 PARK SEASONS獲大手客掃3伙｜一手市況

9月減息在望，買家入市態度審慎，發展商仍醞釀推盤，一手交投氣氛淡靜。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(8月31日及9月1日)共錄得約33宗成交，較上周約80宗，回落近六成。會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」周六(8月31日)錄大手客購入3伙高層一房單位，成交價介乎502.3萬至508.5萬元。售價最高單位為第2A座47樓G室，實用面積325方呎，呎價約15,646元。
據悉，買家看好中產社區備受鄰近科大學生、專才優才租客追捧，租金回報高，且出租容易；加上Seasons系列價錢吸引，無論自住或長線投資之用都是好選擇。發展商指，整個SEASONS系列至今售出 817伙，套現逾51.4億元，居「撤辣後新盤銷量之冠」。
【海茵莊園投資客再增持一房】
區內現樓新盤同樣受追捧，九龍建業(034)旗下「海茵莊園」周末兩日連沽3伙，周六售出單位分別為2座31樓C5室，實用面積222方呎，成交價425.7萬元，平均呎價19,176元；另一單位為1座33樓A9室，實用面積300方呎，以 570.2萬元成交，平均呎價19,007元。據悉，其中一位買家早前已購入2伙海茵莊園的單位，認為項目容易出租，租金回報亦相當理想，固再增持一房單位作投資用途。
項目周日再錄得1宗高層開放式單位成交，單位為2座35樓C5室，實用面積222方呎，成交價428.3萬元，平均呎價19,293元。項目至今於年初至今共累沽307伙，套現近15.9億元。
【親海駅II頂層特色戶雙破頂價沽】
由長江實業集團(1113)發展的油塘新盤「親海駅II」周日以雙破頂價成功沽出最後一伙頂層特色戶，售出單位為第2A座33樓A室，實用面積718方呎，屬三房一套連儲物房間隔，連天台646方呎，買家選用建築期付款計劃，享13%折扣及3%代繳印花稅優惠，以1,387.7萬元購入單位，呎價19,327元。市場消息指，客人為居住新界區的本地買家，首次參觀便迅速決定購入單位，鍾情項目位於九龍市區，同時具備鐵路優勢以及享有維港海景。
長江實業營業部經理陳詠慈表示，項目不足一個月連沽2伙特色戶型，「親海駅II」三房已沽清，「親海駅I」僅餘最後1伙三房待沽，單位為1座1樓B室，位處臨海最前排位置，可享無遮擋維港景，客人如選用「升級3房CHILL EASY」即供付款計劃最高可享22.5%折扣優惠，即供折實售價為1,093.9萬元，折實呎價15,005元，同時可獲贈價值約港幣99,800元的足金金龍一隻。
【NOVO LAND第3B期周末連沽5伙】
新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期成交持續暢旺，周末合共售出5伙，成交價介乎364.94萬至517.09萬元。當中第2B座27樓D室屬成交價最高單位，實用面積439方呎，兩房間隔，呎價約11,779元。
【飛揚兩房呎售1.1萬】
長實及新地合作的屯門青山公路「飛揚」第1期周六售出2伙，套現1,068.8萬元。售出單位包括第1座20樓K室，實用面積482方呎，兩房間隔，以541.8萬元成交，呎價約11,241元。
【星凱．堤岸單日套現近2700萬】
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團旗下火炭「星凱．堤岸」周六連沽3伙，涉及2伙一房及1伙三房，合共套現2,683.8萬元。
是次成交的2伙一房單位包括3座41樓F室，實用面積346方呎，以676萬元售出，呎價約19,538元；另1伙為3座45樓E室，實用面積348方呎，成交價689.1萬元，呎價約19,802元。至於三房單位為3座49樓D室，實用面積677方呎，以1,318.7萬元售出，呎價約19,479元。
楊聰永指，「星凱．堤岸」在8月售出34伙，套現逾3.3億元；樓盤開售迄今累沽1,201伙，佔全盤1,335伙近90%。
【MIAMI QUAY I三房呎售近2.5萬】
由會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」日前錄得一宗海景大單位成交，全盤開售迄今累沽102伙，套現逾11.5億元。
是次成交單位為第1座12樓B室，實用面積661方呎，三房一套間隔，以1,643.2萬元售出，呎價約24,859元。