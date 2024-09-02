周末新盤成交跌至33宗 按周回落近六成 PARK SEASONS獲大手客掃3伙｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末(8月31日及9月1日)共錄得約33宗成交，較上周約80宗，回落近六成。(資料圖片)

9月減息在望，買家入市態度審慎，發展商仍醞釀推盤，一手交投氣氛淡靜。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(8月31日及9月1日)共錄得約33宗成交，較上周約80宗，回落近六成。會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」周六(8月31日)錄大手客購入3伙高層一房單位，成交價介乎502.3萬至508.5萬元。售價最高單位為第2A座47樓G室，實用面積325方呎，呎價約15,646元。

據悉，買家看好中產社區備受鄰近科大學生、專才優才租客追捧，租金回報高，且出租容易；加上Seasons系列價錢吸引，無論自住或長線投資之用都是好選擇。發展商指，整個SEASONS系列至今售出 817伙，套現逾51.4億元，居「撤辣後新盤銷量之冠」。

【海茵莊園投資客再增持一房】

區內現樓新盤同樣受追捧，九龍建業(034)旗下「海茵莊園」周末兩日連沽3伙，周六售出單位分別為2座31樓C5室，實用面積222方呎，成交價425.7萬元，平均呎價19,176元；另一單位為1座33樓A9室，實用面積300方呎，以 570.2萬元成交，平均呎價19,007元。據悉，其中一位買家早前已購入2伙海茵莊園的單位，認為項目容易出租，租金回報亦相當理想，固再增持一房單位作投資用途。

項目周日再錄得1宗高層開放式單位成交，單位為2座35樓C5室，實用面積222方呎，成交價428.3萬元，平均呎價19,293元。項目至今於年初至今共累沽307伙，套現近15.9億元。