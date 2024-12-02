周末新盤成交錄約60宗 按周大跌六成 滙都II次輪沽23伙｜一手市況

踏入今年最後一月，發展商推盤步伐趨緩，市場交投氣氛淡靜。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(11月30日及12月1日)錄得約60宗成交，較上周約190宗成交，按周回落逾六成。泛海國際(129)元朗洪水橋項目「滙都II」周六次輪推售90伙，據成交紀錄冊顯示，即日售出23伙，佔周末成交約四成；項目第2期累計暫錄96伙成交，套現超過4億元。 滙都售出全盤近半單位 集團執行董事關堡林表示，項目周末兩日連同「滙都I」共沽出29伙，總成交金額約1.3億元。整個項目兩期迄今累售約511伙，佔全盤近半單位，套現逾25億元。「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位。 101 KINGS ROAD周末連沽3伙 宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」周末期間連沽3伙兩房，涉及金額約3,010.1萬元；當中成交價及呎價最高單位為29樓H室，兩房梗廚間隔，實用面積432方呎，以1,036.7萬元售出，呎價23,998元，買家採用120天即供付款計劃入市。全盤迄今累售105伙，套現接近8.6億元。

「101 KINGS ROAD」迄今累售105伙，套現接近8.6億元。(資料圖片)

PARK SEASONS一房472萬沽 會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」周日售出第2B座31樓F室，實用面積323方呎，一房(開放式廚房)間隔，以472.4萬元售出，呎價14,625元。整個「SEASONS」系列自今年3月開售迄今累沽938伙，套現近58.3億元。 海茵莊園單日售出4伙一房 同區由九龍建業(034)發展的「海茵莊園」於周日錄得4宗一房成交，單日套現2,296.9萬元；周末兩天合共售出8伙，套現逾4,800萬元。項目於今年迄今暫累沽499伙，套現超過26.6億元。 昨日成交單位實用面積介乎284至293方呎，成交價由554.1萬至596.9萬元，呎價介乎19,511元至20,372元。成交價及呎價最高單位同為2座32樓B6室，實用面積293方呎，成交價及呎價分別為596.9萬元及20,372元。