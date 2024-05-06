周末新盤成交錄逾200宗 按周回落兩成 朗賢峯成焦點佔86%｜一手市況

市區鐵路盤次輪銷售刺激交投，周末成交仍維持逾200宗水平。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(4及5日)共錄得約236宗成交，較上周約297宗回落約20.5%。銷情最佳屬鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」，據成交紀錄冊顯示，項目第IIB期周末次輪銷售共沽出199伙，套現逾22億元，宗數佔周末成交約85.6%。另外，連同「朗賢峯」第IIA期的招標成交，整個項目11日內累售504伙，套現逾62億元。 當中第IIA期1座17樓B室，實用面積1,433方呎，四房雙套連工作間及洗手間，成交價3,991.8萬元，呎價約27,856元，為項目成交價及標準單位呎價新高。

高臨開售 3 日沽 82 伙 市區單幢新盤日前展開首輪銷售，周末亦錄成交。資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」於周六(4日)連沽2伙，分別為A2座20樓F室及22樓F室，實用面積377方呎，成交價771.1萬及771.8萬元，呎價各約20,454元及20,472元。 項目於上周五(3日)首輪推售110伙，當中104伙以價單推售，另有6伙連平台單位以招標出售。據成交紀錄冊顯示，即日售出85伙，全盤迄今售出87伙，套現約6.22億元。

SEASONS系列呎價高見1.5萬 會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」於過去周末兩日連沽7伙，其中昨日(5日)售出4伙，成交價由495.3萬至659.2萬元，呎價介乎14,552元至15,382元。當中成交價最高單位為「PARK SEASONS」第2A座40樓C室，兩房開放式厨房間隔，實用面積453方呎，成交價659.2萬元，呎價約14,552元。 至於成交呎價最高單位為「SEASONS PLACE」第3B座61樓E室，一房開放式廚房間隔，實用面積322方呎，以495.3萬元售出，呎價約15,382元。