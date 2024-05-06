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地產
2024-05-06 11:38:49

周末新盤成交錄逾200宗 按周回落兩成 朗賢峯成焦點佔86%｜一手市況

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周末新盤成交錄逾200宗 按周回落兩成 朗賢峯成焦點佔86%｜一手市況

一手市場於過去周末兩日(4及5日)共錄得約236宗成交，較上周約297宗回落約20.5%。(資料圖片)

市區鐵路盤次輪銷售刺激交投，周末成交仍維持逾200宗水平綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(45)共錄得約236宗成交，較上周約297宗回落約20.5%。銷情最佳屬鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」，據成交紀錄冊顯示，項目第IIB期周末次輪銷售共沽出199伙，套現逾22億元，宗數佔周末成交約85.6%。另外，連同「朗賢峯」第IIA期的招標成交，整個項目11日內累售504伙，套現逾62億元。

當中第IIA117B室，實用面積1,433方呎，四房雙套連工作間及洗手間，成交價3,991.8萬元，呎價約27,856元，為項目成交價及標準單位呎價新高。

高臨招標售出5伙 連平台一房呎價高見2.9萬｜新盤成交

「高臨」全盤迄今售出87伙，套現約6.22億元。(資料圖片)

高臨開售3日沽82

市區單幢新盤日前展開首輪銷售，周末亦錄成交。資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」於周六(4)連沽2伙，分別為A220F室及22F室，實用面積377方呎，成交價771.1萬及771.8萬元，呎價各約20,454元及20,472元。

項目於上周五(3)首輪推售110伙，當中104伙以價單推售，另有6伙連平台單位以招標出售。據成交紀錄冊顯示，即日售出85伙，全盤迄今售出87伙，套現約6.22億元。

日出康城SEASONS系列五一黃金周長假售出12伙 一房呎售1.53萬｜新盤成交

「SEASONS PLACE」及「PARK SEASONS」於過去周末兩日連沽7伙。(資料圖片)

SEASONS系列呎價高見1.5萬

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」於過去周末兩日連沽7伙，其中昨日(5)售出4伙，成交價由495.3萬至659.2萬元，呎價介乎14,552元至15,382元。當中成交價最高單位為「PARK SEASONS」第2A40C室，兩房開放式厨房間隔，實用面積453方呎，成交價659.2萬元，呎價約14,552元。

至於成交呎價最高單位為「SEASONS PLACE」第3B61E室，一房開放式廚房間隔，實用面積322方呎，以495.3萬元售出，呎價約15,382元。

周末新盤成交錄逾200宗 按周回落兩成 朗賢峯成焦點佔86%｜一手市況

「海茵莊園」周末兩日連沽3伙，合共套現約1382.6萬元。(資料圖片)

海茵莊園兩日套現近1383

至於九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」周末兩日連沽3伙，合共套現約1,382.6萬元。其中周日(5日)錄2宗成交，售出單位分別為226C11室，實用面積290方呎，成交價545.6萬元，平均呎價約18,814元；另一單位為236C3室，實用面積217方呎，以419.8萬元售出，平均呎價約19,346元。

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