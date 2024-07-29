周末新盤成交錄144宗 按周跌五成 屯門區成焦點｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(27及28日)共錄得約144宗成交，較上周的290宗減少約五成。(資料圖片)

過去周末迎來新盤展開次輪推售，惟市場承接力放緩。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(27及28日)共錄得約144宗成交，較上周的290宗減少約五成。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」周六(27日)次輪推售139伙，據成交紀錄冊顯示，即日售出119伙，其中三房單位全數被揀選，佔周末成交宗數達82.6%；而項目在8日內合共售出307伙，市場預計發展商短期內再度加推單位應市。

NOVO LAND 第 3B 期售出 6 伙

同區新鴻基地產(016)旗下「NOVO LAND」第3B期銷情亦不俗，周末兩日接連沽出6伙，合共套現逾2,300萬元，單位成交價由307.16萬至551.34萬元。售價最高單位為第1座21樓F室，實用面積443方呎，一房間隔，以551.34萬元沽出，呎價約12,446元。