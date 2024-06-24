周末新盤成交錄159宗 按周大增3倍 屯門新盤開賣最矚目｜一手市況

屯門焦點新盤開售，帶動一手周末成交重返百宗水平。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(22及23日)共錄得約159宗成交，較上周38宗大增3倍。新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期周六(22日)首輪推售160伙，據成交紀錄冊顯示，項目截止目前累沽139伙，套現逾7.1億元，宗數佔周末成交約87%。
新地副董事總經理雷霆表示，開售即日沽出項目約85%單位，延續過往期數的暢旺銷情，A組時段銷情火熱，當中600方呎以下的三房單位全數沽清，共錄得有9組大手客，每組皆購入2伙，最大手買家購入2伙兩房單位，涉資超過1,160萬元。B組時段開放式及一房單位悉數售罄，只餘少量兩房及600方呎以上的三房單位。
雷霆稱，有見向隅客仍眾多，部署短期內加推單位及公布次輪銷售安排，有機會加推不少於兩成單位應市，期望涵蓋多元化戶型滿足買家需求，並會考慮推售部分特色戶。
瑜一．天海逾3000萬售出4伙
鐵路盤持續受買家追捧，由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」周六(22日)連錄4宗成交，全屬一房單位，共套現逾3,000萬元。是次成交單位實用面積均為333方呎，成交價由736.93萬至763.98萬元，折實呎價介乎22,130元至22,942元，全數位於「瑜一．天海」第IB座B室，享有廣闊內園景觀，採廳房同向設計，間隔方正，買家主要為內地專才及本地用家。
另外，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」於周六(22日)售出第2A座31樓A室，兩房開放式廚房間隔，實用面積448方呎，成交價681.4萬元，呎價約15,210元。據悉，整個SEASONS系列至今售出 770伙，套現近48.6億元。
大手客再斥424萬買海茵莊園開放式
區內九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」獲大手客再「添食」，項目於周六錄得1宗成交，售出單位為2座30樓C2室，實用面積222方呎，成交價424.2萬元，平均呎價約19,108元。據悉，買家早前已與家人共購入8伙海茵莊園單位，認為項目投資回報高，故再購入一伙開房式單位作投資用途。據了解，項目於本月共售出25伙，套現逾1.28億元。
ST. GEORGE'S MANSIONS累套現53億
豪宅市場交投動力足，由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」最新售出1伙三房大宅，涉資6,520萬元。是次售出單位為3座 3樓B室，實用面積1,839方呎，三房雙套大宅間隔，成交價6,520萬元，呎價約35,454元。據悉，項目迄今累沽50伙，總套現逾53億元；當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。