周末新盤成交錄159宗 按周大增3倍 屯門新盤開賣最矚目｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(22及23日)共錄得約159宗成交，較上周38宗大增3倍。(資料圖片)

屯門焦點新盤開售，帶動一手周末成交重返百宗水平。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(22及23日)共錄得約159宗成交，較上周38宗大增3倍。新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期周六(22日)首輪推售160伙，據成交紀錄冊顯示，項目截止目前累沽139伙，套現逾7.1億元，宗數佔周末成交約87%。

新地副董事總經理雷霆表示，開售即日沽出項目約85%單位，延續過往期數的暢旺銷情，A組時段銷情火熱，當中600方呎以下的三房單位全數沽清，共錄得有9組大手客，每組皆購入2伙，最大手買家購入2伙兩房單位，涉資超過1,160萬元。B組時段開放式及一房單位悉數售罄，只餘少量兩房及600方呎以上的三房單位。

雷霆稱，有見向隅客仍眾多，部署短期內加推單位及公布次輪銷售安排，有機會加推不少於兩成單位應市，期望涵蓋多元化戶型滿足買家需求，並會考慮推售部分特色戶。