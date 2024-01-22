周末新盤成交錄24宗 按周回落近八成 滙都I兩日沽3伙｜一手市況

過去周末一手交投轉靜，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(20及21日)共錄得約24宗成交，較上周的112宗下跌約78.6%，但相比本月首個周末約16宗，上漲達50%。其中，本月劈價近15%加推的泛海國際(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」過去兩日均錄成交，共售出3伙，涉及成交金額共約1,275萬元。

成交單位包括第2座10樓A10室，一房間隔，實用面積327方呎，成交價381.58萬元，呎價約11,669元；昨日（21日）亦售出第2座8樓A09及A10室，屬兩房和一房間隔，實用面積為445和327方呎，以514.11萬元及379.36萬元成交，呎價約11,553元及11,601元。