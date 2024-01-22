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地產
2024-01-22 11:48:54

周末新盤成交錄24宗 按周回落近八成 滙都I兩日沽3伙｜一手市況

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周末新盤成交錄24宗 按周回落近八成 滙都I兩日沽3伙｜一手市況

「滙都I」兩日售出3伙，涉及成交金額共約1,275萬元。（資料圖片）

過去周末一手交投轉靜，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(2021)共錄得約24宗成交，較上周的112宗下跌約78.6%，但相比本月首個周末約16宗，上漲達50%。其中，本月劈價近15%加推的泛海國際(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」過去兩日均錄成交，共售出3伙，涉及成交金額共約1,275萬元。

成交單位包括第210A10室，一房間隔，實用面積327方呎，成交價381.58萬元，呎價約11,669元；昨日（21日）亦售出第28A09A10室，屬兩房和一房間隔，實用面積為445327方呎，以514.11萬元及379.36萬元成交，呎價約11,55311,601元。

末新盤成交錄24宗 按周回落近八成 滙都I兩日沽3伙｜一手市況

海茵莊園本月至今共售出11伙。（資料圖片）

海茵莊園本月套現逾6000

九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」於昨日連沽2伙，包括227A2室，一房間隔，實用面積280方呎，成交價515.5萬元，呎價約18,410元；另一127A8室，兩房連儲物間間隔，實用面積428方呎，成交價769萬元，呎價約17,967元。據悉，項目於本月至今共售出11伙，套現逾6,000

周末新盤成交錄24宗 按周回落近八成 滙都I兩日沽3伙｜一手市況

「BAKER CIRCLE．GREENWICH」7樓J室成交價509.8萬元。（資料圖片）

BAKER CIRCLE．GREENWICH一房呎價1.9

恒基地產(012)旗下紅磡新盤「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨日售出7樓J室，一房間隔，實用面積265方呎，成交價509.8萬元，呎價約19,238元。

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