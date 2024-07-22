周末新盤成交錄290宗 近3個月新高 黃金海灣·意嵐首輪沽清｜一手市況

周末兩日接連迎來新盤開售，銷情暢旺。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(20及21日)共錄得約290宗成交，較上周的210宗升約38%，創4月底以來、近3個月新高。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」周六(20日)首輪開賣188伙，全數單位即日售罄，當中大手客S組及A組時段售出約70伙，有買家斥資約1,000萬元購入5伙開放式單位作投資收租用。 發展商乘勝追擊加推108伙，折實平均呎價約11,219元，較對上一張2號價單10,686元高約5%。新一批單位包括60伙開放式、16伙一房、27伙兩房及5伙三房，實用面積由204至653方呎。單位定價由253萬至882.2萬元，呎價介乎10,206元至15,967元。扣除最高折扣12%後，單位折實售價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價介乎8,768元至14,051元。入場單位為5B座21樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，折實售價222.6萬元，呎價約10,913元。

柏蔚森 III 首輪料沽近 70 伙 另新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」周日(21日)首輪推售108伙，據市場消息指，即日沽出近70伙，至於「柏蔚森」系列開售9日內共賣出254伙，佔可售單位逾83%，套現逾17億元，創近3年內連續9日跑道住宅區銷量最高新盤記錄，當中所有可售的海景三房一套已全數沽清。 澐璟單日吸金逾3億 啟德其他新盤亦受買家歡迎，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」周六(20日)售出4伙單位，分別位於2座的15及16樓，戶型同為四房雙套連私人電梯大堂單位，可享維多利亞港海景，總成交金額共逾3億元。成交單位分別由兩組客人購入，包括2座16樓A室，實用面積1,909方呎，以7,865.08萬元售出，呎價約41,200元；而2座16樓B室，實用面積1,870方呎，成交價7,667萬元，呎價41,000元。 此外，2座15樓A室，實用面積1,909方呎，成交價7,769.63萬元，呎價40,700元；而2座15樓B室，實用面積1,870方呎，以7,573.5萬元售出，呎價40,500元。「澐璟」迄今累售256伙，套現逾107.4億元。 緹外花園大宅 1.8 億標售 豪宅新盤持續獲追捧，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」周六(20日)招標售出第3座地下A室花園大宅 ，實用面積4,176方呎，花園面積2,041方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，以1.8億元連1個住宅停車位成交，呎價約43,103元。 是次成交為樓盤7月份內第2宗，而項目於今年共錄得15宗成交，套現逾52億元。全盤累售20伙，總成交金額為64.6億元，平均成交實用面積呎價約61,000元。