周末新盤成交錄53宗 按周回升六成 啟德海灣增優惠後再沽5伙｜一手市況

發展商憧憬減息，把握機會推售餘貨，增設優惠促銷，帶動一手市場交投有增長。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(7日及8日)共錄得約53宗成交，較上周約33宗，回升約六成。當中啟德盤受熱捧，包括由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期早前將指定50伙增加樓價折扣，最高達38.5%，上周五(6日)單日成功售出19伙、套現逾1.1億元後，周末兩日(7日及8日)再錄得5宗成交，短短3日合共售出24伙，可見新增優惠後成功吸引買家入市。
周末成交單位中，包括第2A座3樓M室，兩房間隔，擁會所內園及海景雙重景致，實用面積481方呎，成交價836萬元，呎價17,380元。據悉，買家購入單位作自住之用。
【柏蔚森周末沽7伙】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「柏蔚森」系列銷情持續，本周末速沽7伙，兩日套現近4,800萬元，當中Azure Forest樓王第1座15樓C室，實用面積579方呎，三房一套間隔，享前席遊艇海景，售價1,247萬元，呎價21,537元。買家透露喜愛項目罕有三面環海，單位客廳及3個睡房同向，均飽覽前席開揚廣闊遊艇海景。
另外，周日最新成交單位為AZURE FOREST「柏蔚森IIII」第1座17樓F室，實用面積382方呎，兩房間隔，享向南維港景緻，成交價684.3萬元，呎價17,914元。項目開售一個多月共售出324伙，佔可售單位逾71%，套現逾22.3億元。
【維港1號三房2012萬成交】
中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」周日售出2A座33樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套工人套間隔，以2,012.3萬元成交，折合實用面積呎價25,999元。
【SEASONS系列至今售出821伙】
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「SEASONS」系列周末兩日共沽3伙，成交價由459.5萬至635.6萬元，呎價介乎14,323元至14,634元。最高成交單位為「PARK SEASONS」第2B座18樓D室，兩房開放式廚房間隔，實用面積437方呎，以635.6萬元售出，呎價約14,545元。
據悉，整個SEASONS系列至今售出 821伙，套現逾51. 6億元，居「2024年新盤銷量之冠」。
【海茵莊園周日售出2伙】
九龍建業(034)旗下「海茵莊園」周日(8日)錄得2宗成交，售出單位分別為2座36樓C5室，實用面積222方呎，成交價為429.2萬元，呎價19,333元；另一單位為2座23樓D5室，實用面積283方呎，以527.2萬元成交，呎價18,629元。項目至今於年初至今共累沽309伙，套現近16.1億元。
【投資客斥逾4300萬掃Larchwood 10伙】
宏安地產(1243)大角咀現樓新盤「Larchwood」周日(8日)錄得一組投資者大手連購10伙，涉及金額逾4,300萬元，創項目開放現樓後單一買家成交金額紀錄。
宏安地產執行董事程德韻表示，「Larchwood」本月已錄得18宗成交，吸金超過7,600萬元。本月市場憧憬環球將進入減息周期，買家把握機會入市購買優質物業。是次成交的10伙分別為7伙C單位、1伙E單位及2伙G單位，實用面積介乎202至206方呎。
【KOKO HILLS系列單日錄10宗成交】
會德豐地產旗下藍田「KOKO HILLS」發展項目第3A期「KOKO ROSSO」及第3B期「KOKO MARE」已屆現樓，兩期於周六(7日)展開新一輪銷售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，單日共錄得10宗成交，當中以兩房梗廚戶型最受歡迎。
黃光耀指，買家以港島東及九龍東年輕分支家庭客為主，其看好項目擁優越地理位置，並已屆現樓；加上項目租務表現亦較同區其他項目優勝，放租自住皆宜。隨著減息周期將至，預計如主打一房及兩房單位的「KOKO HILLS」第3期等「上車盤」、「換樓盤」將最受惠。KOKO HILLS系列迄今售出813伙，佔推售單位逾八成，共套現逾78億元；當中第3期開售迄今則累計售出565伙，套現逾45億元。
【緹外花園大宅2億標售】
超級豪宅成交持續暢旺。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」周日(8日)以超過2億元招標售出第3座地下B室連裝修花園大宅，帶動全盤總成交金額衝破80億元大關。是次成交單位實用面積4,431方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連1個住宅停車位以2.085億元成交，呎價約47,055元。
發展商表示，「緹外」今年已錄得19宗成交，套現約69億元；項目迄今累售24伙，總成交金額逾81億元，平均成交呎價約62,000元。