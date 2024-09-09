周末新盤成交錄53宗 按周回升六成 啟德海灣增優惠後再沽5伙｜一手市況

一手市場於過去周末(7日及8日)共錄得約53宗成交，較上周約33宗，回升約六成。(資料圖片)

發展商憧憬減息，把握機會推售餘貨，增設優惠促銷，帶動一手市場交投有增長。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(7日及8日)共錄得約53宗成交，較上周約33宗，回升約六成。當中啟德盤受熱捧，包括由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期早前將指定50伙增加樓價折扣，最高達38.5%，上周五(6日)單日成功售出19伙、套現逾1.1億元後，周末兩日(7日及8日)再錄得5宗成交，短短3日合共售出24伙，可見新增優惠後成功吸引買家入市。

周末成交單位中，包括第2A座3樓M室，兩房間隔，擁會所內園及海景雙重景致，實用面積481方呎，成交價836萬元，呎價17,380元。據悉，買家購入單位作自住之用。

【柏蔚森周末沽 7 伙】

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「柏蔚森」系列銷情持續，本周末速沽7伙，兩日套現近4,800萬元，當中Azure Forest樓王第1座15樓C室，實用面積579方呎，三房一套間隔，享前席遊艇海景，售價1,247萬元，呎價21,537元。買家透露喜愛項目罕有三面環海，單位客廳及3個睡房同向，均飽覽前席開揚廣闊遊艇海景。

另外，周日最新成交單位為AZURE FOREST「柏蔚森IIII」第1座17樓F室，實用面積382方呎，兩房間隔，享向南維港景緻，成交價684.3萬元，呎價17,914元。項目開售一個多月共售出324伙，佔可售單位逾71%，套現逾22.3億元。

【維港 1 號三房 2012 萬成交】

中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」周日售出2A座33樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套工人套間隔，以2,012.3萬元成交，折合實用面積呎價25,999元。