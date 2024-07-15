周末新盤沽210伙 按周大增11倍 柏蔚森I首輪近沽清佔逾八成｜一手市況

一手市場於過去周末兩日(13及14日)共錄得約210宗成交，較上周17宗大增逾11倍。(鍾式明攝)

啟德跑道區新盤開賣，帶動交投氣氛轉熱。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(13及14日)共錄得約210宗成交，較上周17宗大增逾11倍。成交主力為由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」，該盤周六(13日)首輪價單推售198伙，據成交紀錄冊顯示，即日沽出180伙，佔周末成交逾九成，套現逾12.6億元。

發展商表示，項目一房、海景兩房及海景三房悉數沽清，屬啟德跑道區近3年來首輪銷量最高項目。買家分布方面，約一半為九龍區，港島及新界區各佔約25%。當中約70%為本地客，亦不乏外籍客。S組銷售時段錄得多組大手豪客購入3伙或以上，首輪最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房單位；共有20組客人購入2伙或以上，合共涉及44伙。

項目打鐵趁熱，即晚公布項目第3期「柏蔚森III」售樓說明書，並隨即上載首張價單，涉及72伙，扣除最高折扣18%，折實售價由427.4萬元起，折實呎價由16,438元起，折實平均呎價17,956元，較「柏蔚森I」首張價單折實平均呎價17,188元高出約4.5%。