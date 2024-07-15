周末新盤沽210伙 按周大增11倍 柏蔚森I首輪近沽清佔逾八成｜一手市況

啟德跑道區新盤開賣，帶動交投氣氛轉熱。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(13及14日)共錄得約210宗成交，較上周17宗大增逾11倍。成交主力為由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」，該盤周六(13日)首輪價單推售198伙，據成交紀錄冊顯示，即日沽出180伙，佔周末成交逾九成，套現逾12.6億元。
發展商表示，項目一房、海景兩房及海景三房悉數沽清，屬啟德跑道區近3年來首輪銷量最高項目。買家分布方面，約一半為九龍區，港島及新界區各佔約25%。當中約70%為本地客，亦不乏外籍客。S組銷售時段錄得多組大手豪客購入3伙或以上，首輪最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房單位；共有20組客人購入2伙或以上，合共涉及44伙。
項目打鐵趁熱，即晚公布項目第3期「柏蔚森III」售樓說明書，並隨即上載首張價單，涉及72伙，扣除最高折扣18%，折實售價由427.4萬元起，折實呎價由16,438元起，折實平均呎價17,956元，較「柏蔚森I」首張價單折實平均呎價17,188元高出約4.5%。
壽臣山15號洋房逾3.2億沽
豪宅市場有價有市，由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」於周日(14日)招標售出12號洋房，實用面積4,696方呎，四房間隔，設有1,582方呎私人花園連游泳池，成交價逾3.2億元，呎價約68,177元。
維港滙三房呎售逾3萬
市區現樓新盤持續獲追捧，信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」周日(14日)售出1伙，屬第1A座27樓B單位，實用面積1,001方呎，三房間隔，成交價3,080萬元，呎價30,769元。發展商表示，「維港滙」本月暫錄得6宗成交，套現逾1.9億元。