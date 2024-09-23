周末新盤沽25伙 按周再跌一成 啟德海灣第1期兩日均錄成交｜一手市況

一手市場於過去周末(21日及22日)共錄得約25宗成交，較上周約28宗，按周下跌約一成。(資料圖片)

減息後多個新盤部署發售，搶奪市場關注，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(21日及22日)共錄得約25宗成交，較上周約28宗，按周下跌約一成。會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列在宣布減息後日日錄得成交，周末兩日(21及22日)合共錄得3宗交投，涉資約1,742.6萬元。

成交單位實用面積介乎325至448方呎，成交價由466.4萬至648.7萬元，呎價由14,351元至14,480元。最高成交單位為PARK SEASONS第2A座15樓A室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積448方呎，成交價648.7萬元，呎價14,480元。發展商表示，整個「SEASONS」系列今年開售迄今售出831伙，套現逾52.2億元。

海茵莊園周末共沽3伙

九龍建業(034)旗下將軍澳現樓新盤「海茵莊園」銷情持續，周末兩日共售出3伙，當中周六(21日)錄得2宗成交，套現近850萬元。售出單位分別為1座36樓A6室，實用面積215方呎，成交價425.4萬元，呎價19,786元；另一伙為1座35樓A7室，實用面積215方呎，成交價424.5萬元，呎價19,744元。

據悉，其中一位買家為澳門客人，認為項目租金回報高，有見陸路通關之後來往香港澳門愈來愈方便，專程到港購入單位作投資用途。發展商表示，項目於年初迄今共累沽321伙，套現逾16.9億元。