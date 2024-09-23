周末新盤沽25伙 按周再跌一成 啟德海灣第1期兩日均錄成交｜一手市況

減息後多個新盤部署發售，搶奪市場關注，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(21日及22日)共錄得約25宗成交，較上周約28宗，按周下跌約一成。會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列在宣布減息後日日錄得成交，周末兩日(21及22日)合共錄得3宗交投，涉資約1,742.6萬元。
成交單位實用面積介乎325至448方呎，成交價由466.4萬至648.7萬元，呎價由14,351元至14,480元。最高成交單位為PARK SEASONS第2A座15樓A室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積448方呎，成交價648.7萬元，呎價14,480元。發展商表示，整個「SEASONS」系列今年開售迄今售出831伙，套現逾52.2億元。
海茵莊園周末共沽3伙
九龍建業(034)旗下將軍澳現樓新盤「海茵莊園」銷情持續，周末兩日共售出3伙，當中周六(21日)錄得2宗成交，套現近850萬元。售出單位分別為1座36樓A6室，實用面積215方呎，成交價425.4萬元，呎價19,786元；另一伙為1座35樓A7室，實用面積215方呎，成交價424.5萬元，呎價19,744元。
據悉，其中一位買家為澳門客人，認為項目租金回報高，有見陸路通關之後來往香港澳門愈來愈方便，專程到港購入單位作投資用途。發展商表示，項目於年初迄今共累沽321伙，套現逾16.9億元。
啟德海灣9月暫售出45伙
嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期增設優惠後，銷情持續暢旺，周末兩日(21、22日)售出2伙兩房單位。包括第2A座2樓F室，實用面積427方呎，成交價714.5萬元，呎價約16,733元。 另第2B座6樓G室，實用面積432方呎，成交價693萬元，呎價約16,042元。
據成交紀錄冊顯示，「啟德海灣」第1期本月暫售出45伙，套現逾2.8億元。
飛揚第1期兩房497萬沽
長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展、已屆現樓的屯門青山公路「飛揚」第1期周日(22日)售出1伙兩房單位，位於第2座2樓K室，實用面積468方呎，兩房梗廚間隔，享翠綠山景，成交價497.6萬元，呎價10,632元。
據悉，客人為租客，有見本周各銀行均已下調最優惠利率，確定市場已踏入減息週期，供樓比租樓更化算，同時亦預期樓價會向上，因此加快入市步伐。「飛揚」第1期及第2期迄今合共售出723伙，佔項目總數的90%，套現36億元。
睿峰單日套現逾1500萬
由鼎珮集團持有的長沙灣「睿峰」周六(21日)連沽2伙，套現逾1,500萬元。售出單位包括西翼25樓H室，兩房間隔，實用面積438方呎，以882.7萬元成交，呎價約20,153元；以及西翼25樓C室，一房間隔，實用面積319方呎，成交價647萬元，呎價約20,282元。