周末新盤銷逾300伙 YOHO WEST PARKSIDE次輪續沽清 本月首9日破千宗｜一手市況

《財政預算案》後新盤連環推售，帶動銷情升溫，綜合市場消息，一手市場於過去周末(8日及9日)錄得逾300宗成交，雖然較上周逾440宗成交，按周回落約31%，仍屬近月高位。本月首9日新盤已錄得逾千宗成交，代理預估，全月可錄約3,000宗一手成交，料創近一年新高。
YOHO WEST PARKSIDE開售4日速沽291伙
新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」周日次輪發售172伙，全數即日售罄，項目4日內速沽291伙，躍升為本月銷情最佳新盤。發展商即晚加推5號價單，提供87伙，並連同舊價單部分單位，安排於周四(13日)起第三輪發售108伙。
新價單實用面積由267至679方呎，價單定價由336.57萬至899.45萬元，呎價介乎10,519元至17,264元；扣除最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈後，折實價由306.9萬至820.3萬元，折實呎價介乎9,593元至15,744元。新價單中涉15伙單位折實價低於400萬元，料可受惠100元印花稅新措施。
新界西細價樓亦持續熱銷，嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」周日錄得5宗成交，套現近2,277萬元，折實成交金額由381萬至約505萬元，折實呎價介乎12,070元至13,505元；項目本月累沽184伙。同區泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都」過去一星期售出20伙，當中周末成交佔6宗，項目3月份至今已錄得49個單位成交，全盤迄今累沽855伙。
南首次輪售出40伙
市區方面，恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」周六次輪發售55伙，折實價337.45萬元起，即日售出40伙，當中包括21伙開放式單位、15伙一房及4伙兩房，套現約1.88億元。項目開售8日內售出221伙，套現近11.5億元。
發展商隨後加推全新4號價單應市，涉及32伙，包括19伙開放式、12伙一房及1伙兩房單位，實用面積介乎200至342方呎。價單定價由404.2萬至866.9萬元，呎價介乎18,523元至25,348元。扣除最高折扣優惠8%後，單位折實售價由371.86萬至797.54萬元，折實呎價介乎17,041元至23,320元；折實平均呎價20,646元，較對上3號價單20,515元略高約0.6%。
同系恒地(一)部於周日單日錄得13宗新盤成交，合共套現約7,315.53萬元。當中長沙灣「Belgravia Place」第1期及第2期合共售出10伙。該盤第1期及第2期開售迄今累沽568伙，套現近31億元。
另外，宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」周六售出2伙高層海景單位，總成交金額約1,436.8萬元。項目銷情熾熱，上周共錄得6宗成交，套現約4,325萬元。樓盤開售迄今累沽64伙，佔整個項目總單位約69%。至於新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」周末兩日合共沽出6伙，包括最新售出26樓A5室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價934.7萬元，呎價21,195元；而該盤於5日內火速售出11伙。發展商表示，連同自1月以來透過招標售出23伙，全盤開售迄今累沽289伙，佔可銷售單位近90%，套現逾32.6億元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，預計本月於財案效應下，一手交投暢旺，近期已有4個新盤首批單位於開售當日一Q清枱，料全月可錄約3,000宗一手成交。