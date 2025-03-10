周末新盤銷逾300伙 YOHO WEST PARKSIDE次輪續沽清 本月首9日破千宗｜一手市況

《財政預算案》後新盤連環推售，帶動銷情升溫，綜合市場消息，一手市場於過去周末(8日及9日)錄得逾300宗成交，雖然較上周逾440宗成交，按周回落約31%，仍屬近月高位。本月首9日新盤已錄得逾千宗成交，代理預估，全月可錄約3,000宗一手成交，料創近一年新高。

YOHO WEST PARKSIDE開售4日速沽291伙

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」周日次輪發售172伙，全數即日售罄，項目4日內速沽291伙，躍升為本月銷情最佳新盤。發展商即晚加推5號價單，提供87伙，並連同舊價單部分單位，安排於周四(13日)起第三輪發售108伙。

新價單實用面積由267至679方呎，價單定價由336.57萬至899.45萬元，呎價介乎10,519元至17,264元；扣除最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈後，折實價由306.9萬至820.3萬元，折實呎價介乎9,593元至15,744元。新價單中涉15伙單位折實價低於400萬元，料可受惠100元印花稅新措施。

新界西細價樓亦持續熱銷，嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」周日錄得5宗成交，套現近2,277萬元，折實成交金額由381萬至約505萬元，折實呎價介乎12,070元至13,505元；項目本月累沽184伙。同區泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都」過去一星期售出20伙，當中周末成交佔6宗，項目3月份至今已錄得49個單位成交，全盤迄今累沽855伙。