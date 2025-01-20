周末新盤錄248宗成交 近3個月新高 黃金海灣．珀岸開賣佔九成｜一手市況

屯門全新盤周末開售，帶動交投回暖。一手市場於過去周末(18日及19日)錄得約248宗成交，較上周約40宗大增逾5倍，創去年10月26及27日的周末錄得約465宗成交後、近3個月新高。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」周六首輪發售280伙，兩日共沽出224伙，佔周末成交逾90%，套現約8億元。
「珀岸」首輪發售單位包括72伙開放式、112伙一房、77伙兩房及19伙三房，折實售價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941元至12,073元。發展商透露，已推出的一房單位約八成已獲認購、星級開放式單位亦錄逾七成認購，兩房單位除特色戶外已全數沽清。
The YOHO Hub II三房套880萬沽
新界西上車盤受市場追捧，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」於周末兩日合共錄得5宗成交，套現逾2,100萬元。「滙都」累計本月迄今售出45伙，成交金額約1.9億元。另外，新鴻基地產(016)旗下元朗現樓「The YOHO Hub II」售出第6座9樓J室，三房套間隔，實用面積639方呎，以880.4萬元成交，呎價約13,778元。
傲華周末售出3伙 海盈山再加推
港島方面，宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」周六加推12伙發售，當日錄得一宗成交，單位為20樓K室，實用面積376方呎，兩房間隔，成交價958.4萬元，呎價約25,489元。由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」現樓後劈價重推，成交持續，周末再沽3伙，成交價由398.8萬至615.6萬元。
由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」周末連沽3伙，見銷情理想，發展商乘勢加推第4號價單，折實售價由約965.7萬至1,858.2萬元，折實呎價介乎19,791元至28,112元，折實平均呎價約22,662元；並落實本周二(21日)以價單形式發售78伙。
BEACON PEAK招標開售 套現近9367萬
豪宅交投暢旺，世茂集團(813)在港首個獨資發展的九龍延坪道9號「BEACON PEAK」周六首推13伙以招標形式發售，據成交紀錄冊顯示，即日售出3伙，套現近9,367萬元，成交價介乎2,788.57萬至3,703.08萬元。市場消息指，有大手買家斥近5,664萬元連掃第2座19樓相鄰兩伙。
另外，會德豐地產旗下啟德現樓「MONACO」周末售出第2A座9樓C室，實用面積551方呎，三房間隔，以1,397.7萬元成交，呎價約25,366元。