周末新盤錄248宗成交 近3個月新高 黃金海灣．珀岸開賣佔九成｜一手市況

屯門全新盤周末開售，帶動交投回暖。一手市場於過去周末(18日及19日)錄得約248宗成交，較上周約40宗大增逾5倍，創去年10月26及27日的周末錄得約465宗成交後、近3個月新高。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」周六首輪發售280伙，兩日共沽出224伙，佔周末成交逾90%，套現約8億元。

「珀岸」首輪發售單位包括72伙開放式、112伙一房、77伙兩房及19伙三房，折實售價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941元至12,073元。發展商透露，已推出的一房單位約八成已獲認購、星級開放式單位亦錄逾七成認購，兩房單位除特色戶外已全數沽清。

The YOHO Hub II 三房套 880 萬沽

新界西上車盤受市場追捧，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」於周末兩日合共錄得5宗成交，套現逾2,100萬元。「滙都」累計本月迄今售出45伙，成交金額約1.9億元。另外，新鴻基地產(016)旗下元朗現樓「The YOHO Hub II」售出第6座9樓J室，三房套間隔，實用面積639方呎，以880.4萬元成交，呎價約13,778元。