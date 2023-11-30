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地產
2023-11-30 07:00:00

呼吸PLAN入市長沙灣睿峰兩房 3年後沽貨慘輸「3球」｜二手蝕讓

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呼吸PLAN入市長沙灣睿峰兩房 3年後沽貨慘輸「3球」｜二手蝕讓

呼吸PLAN入市長沙灣睿峰兩房 3年後沽貨慘輸「3球」｜二手蝕讓

據代理統計顯示，二手私人住宅轉手蝕讓比率持續攀升，當中20182022年買入的蝕讓比例由2022年只有53%，大幅升至2023年的72%。土地註冊處資料顯示，長沙灣睿峰東翼高層F室，實用面積約408方呎，兩房間隔，剛以628萬元易手，呎價約15,392元。原業主2020年以931.1萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面大幅虧損303.1萬元，單位期內大幅貶值約32.6%

轉手交樓曾鬧出按揭風波

資料顯示，睿峰(前稱恆大．睿峰)原先由中國恒大(3333)持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團，於去年5月展開交樓程序，惟鬧出按揭風波，部分採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭即90%一按的買家，因項目轉讓後發展商只承造樓價80%的一按，以及由Priority Solution Limited承做樓價10%的二按，令部分買家在期限內未完成交易或無法上會，而遭到殺訂。部分買家分別向消委會、一手物業銷售監管局等多個部門求助及投訴。

呼吸PLAN入市長沙灣兩房 3年後沽貨慘輸「3球」｜二手蝕讓

睿峰(前稱恆大．睿峰)原先由中國恒大(3333)持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團，於去年5月展開交樓程序，惟鬧出按揭風波。(資料圖片)

目前供樓利率恐急升至8.875

據報，上述單位原業主採用90%一按「呼吸Plan」入市，首兩年免息免供後，第25個月供樓利率為最優惠利率(P)3厘，惟當時大型銀行的P5厘，現已升至5.875厘，以此計算，供樓利率高達8.875厘，供樓壓力大增下，結果決定大幅蝕讓離場。

睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。

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