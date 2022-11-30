唔想再被截糊 綠表客460萬速購天盛苑三房 白居二458萬購天富苑海景套三房

綠表客居二價 460 萬購天盛苑三房

近月居屋二手市場交投活躍，其中天水圍居屋天盛苑及天富苑各錄勁賺成交個案。祥益地產高級分行經理謝利官表示，天盛苑日前錄得一宗居二市場成交，單位為A座高層3室，實用面積594方呎，採三房一廳間隔，日前獲區內綠表客垂青，據悉該買家近年密密出動睇樓，可惜睇中的數個筍盤，均在考慮期間被其他客人「截糊」，故是次睇樓加快決定步伐，加上熟悉該區環境，屋苑亦鄰近家人，見樓價可以負擔，遂以460萬元(居二市場價)購入上址，以實用面積計，平均呎價7,744元，屬市場價水平。至於原業主於2000年以約74萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面大賺約386萬元，物業升值逾5倍。