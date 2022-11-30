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地產
2022-11-30 16:36:28

唔想再被截糊 綠表客460萬速購天盛苑三房 白居二458萬購天富苑海景套三房

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天水圍綠表客近年密密睇樓，但多次被「截糊」，見天盛苑高層三房戶啱價兼鄰近家人，遂斥資460萬元入市。

天水圍綠表客近年密密睇樓，但多次被「截糊」，見天盛苑高層三房戶啱價兼鄰近家人，遂斥資460萬元入市。

綠表客居二價460萬購天盛苑三房

近月居屋二手市場交投活躍，其中天水圍居屋天盛苑及天富苑各錄勁賺成交個案。祥益地產高級分行經理謝利官表示，天盛苑日前錄得一宗居二市場成交，單位為A座高層3室，實用面積594方呎，採三房一廳間隔，日前獲區內綠表客垂青，據悉該買家近年密密出動睇樓，可惜睇中的數個筍盤，均在考慮期間被其他客人「截糊」，故是次睇樓加快決定步伐，加上熟悉該區環境，屋苑亦鄰近家人，見樓價可以負擔，遂以460萬元(居二市場價)購入上址，以實用面積計，平均呎價7,744元，屬市場價水平。至於原業主於2000年以約74(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面大賺約386萬元，物業升值逾5倍。

天水圍居屋天富苑高層套三房單位，新近獲區內白居二買家承接，作價458萬元(居二市場價)。

天水圍居屋天富苑高層套三房單位，新近獲區內白居二買家承接，作價458萬元(居二市場價)。

天富苑套三房 市價458萬易主

另外，祥益地產高級分行經理林家倫表示，同區天富苑日前亦由該分行促成一宗居二市場買賣成交。單位原業主在2001年以約99.7萬元(居二市場價) 購入物業，是次轉手帳面大額獲利約358.3萬元，升值逾3倍。該成交單位為天富苑K座高層6室，實用面積650方呎，屬套三房兩廳間隔，新買家為區內白居二客人，鍾情單位房廳均望開揚海景，而且單位屬高層三房間隔，實用性高，加上業主減價12萬元至458萬元(居二市場價)，遂決定購入自用，平均實用呎價7,046元，同樣為市價成交。

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