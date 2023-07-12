商場動態｜大埔超級城上半年生意額升15% 增暑假黃金檔期推廣費吸客

踏入黃金暑假檔期，蘇蔭彪指，第二期消費券2,000元將於周日(16日)發放，能為香港市場注入大概130億元的消費力；加上適逢暑假，多家庭和年青人聚會，將進一步帶旺零售及餐飲市道，料今年暑假將會是自疫情以來最好的一個季度，大埔超級城暑假人流及生意預期將按月升20%。

今年初新冠疫情緩和，以及中港恢復通關，帶動新界區大型商場上半年表現顯著造好。新鴻基地產(016)代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，集團旗下大埔超級城上半年租務表現理想，生意額按年升15%，已超越疫情前水平。新租及續租合共逾40個租戶，涉及面積約10萬方呎，佔整體商戶逾兩成。

他續指，商場於暑假特意聯乘加拿大立體藝術設計師瑪莉莎，在逾1,500方呎舞台設計出《星幕下的SUMMER CAMP》，結合觀星、農作和環保於一身的消閒熱點。館內有三大打卡熱點，除了glamping主題布置外，更有一系列消費換領包括「夏日清爽感謝月」、「全城消費日日賞」與及「新地野餐墊」換領等優惠。

推廣費逾 550 萬元創新高

蘇蔭彪透露，《星幕下的SUMMER CAMP》推廣費逾550萬元創新高，較上屆升約10%，當中創意科技娛樂及教育元素佔約100萬元。他稱，蓮塘口岸通關，利好國內與新界東北接軌。旅客由以往需使用新界西北過境，現在可選擇使用新界東北口岸，有助加強旅客往返大埔區。大埔超級城作為新界東北的重要地點，預期將會進一步受惠。

大埔超級城於本月22日及29日舉行夏日清爽感謝月，活動分為線上線下舉行，有逾百件潮流家電、生活百貨及美妝產品，還推出過千件夏日激爽零食及人氣美食，以低至一折或者1元震撼價換購。