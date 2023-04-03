商場動態｜大埔超級城首季營業額多兩成 超越疫情前水平

隨著中港全面復常通關，加上撤銷口罩令等利好消息，帶動商場生意額錄得顯著增長。新鴻基地產(016)代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，集團旗下大埔超級城首季表現理想，優於大市，生意額按年上升近兩成，並已超越疫情前同期水平，當中3大行業升幅最為顯著，分別為珠寶首飾及鐘錶，生意額按年增長六成；運動及時裝生意額按年多四成；而餐飲生意額按年升三成。

料復活節人流及生意額按年升 20%

蘇蔭彪稱，大埔超級城於復活節期間特別推出《開心遊玩體驗館》大型推廣活動，推廣費高達500萬元，較去年升約10%，當中消費優惠佔30%至40%，場內設置多個有趣的打卡熱點及遊戲，以多元推廣活動回饋顧客，預期商場於復活節推廣期(4月4日至10日)人流、生意額較去年升20%，再加上新一輪消費券將於本月16日派發，整體生意有望進一步攀升，預期影音產品、金飾、運動用品、餐飲等行業將率先受惠。