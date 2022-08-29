商場動態｜新地七大商場派近4000萬購物贈券 料生意額升30%

政府本月分階段發放電子消費券，發展商積極為旗下商場進行推廣活動。新鴻基地產(016)旗下七大商場包括旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場、元朗YOHO MALL形點等，配合政府發放消費券，以及集團上市五十周年，將派發近4,000萬元商場購物贈券，預計可帶動下半年營業額提升約20%至30%。

新地代理租務部總經理周淑雯表示，新地旗下7大商場(旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場、元朗YOHO MALL形點、葵芳新都會廣場、荃灣廣場、大埔新達廣場和沙田HomeSquare)將於10月推出「好賞．同遊」活動，包括派發近4,000萬元商場購物贈券、部分商戶低至1折優惠、免費主題景觀、娛樂、酒店餐飲體驗，並推出全新「新地賞你禮品卡」。

今年初爆發第五波新冠肺炎疫情，打擊本港零售市道，周淑雯直言「情況較辛苦」，不過5月疫情緩和後市況回穩，並已追回上半年的損失，在暑期7月及8月份期間，上述七大商場營業額較去年同期增長約15%至20%，表現較好行業有珠寶、電器及食肆。展望下半年承接節日效應、新租戶進駐等因素帶動下，料營業額可錄20%至30%的升幅。整體租戶組合中，目前飲食行業佔比達35%。

西貢及元朗新商場最快明年底開幕

周淑雯透露，集團未來兩年將會有兩個全新商場落成，包括西貢十四鄉大型住宅項目的新商場，佔地約30萬平方呎，最快在2023年底開幕。該商場將配合西貢一帶的運動、康樂及水上活動風格。

至於元朗The YOHO Hub基座商場，屬YOHO MALL形點的姐妹商場，可直接駁去屯馬綫元朗站，佔地約10萬方呎。目前兩個項目正在招商中，預計同於2023年底至2024年初開幕。

另外，MOKO新世紀廣場、新城市廣場及荃灣廣場的戶外空間將會翻新，投資額介乎2,000萬至1億元；沙田新城市廣場地庫兩層由新加坡親子遊樂場租用，佔地約6萬方呎，料在今年第三季開幕。