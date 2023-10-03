商場動態｜新地旗下商場連串活動促「夜消費」 長假期人流及生意額增兩成

中秋佳節及十一黃金周期間，市民及遊客外出消費意欲旺盛。新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點，以及葵芳新都會廣場推出連串精彩中秋國慶活動，配合集團的「新地夜行賞」活動派發購物餐飲消費券，吸引大量市民到場慶祝及消費，商場人流暢旺。中秋國慶連假帶旺市面氣氛，進一步帶動鐵路沿線地區的人流，整體旗艦商場於中秋佳節及十一黃金周期間人流量上升及營業額較去年同期增加約20%。

新地租務部總經理周淑雯表示，集團旗下多區商場均特別打造主題夜遊市集，以増添節日氣氛突顯各地區特色，營造別樹一格的出遊體驗。當中，元朗YOHO MALL推出中秋市集及人寵共融「中秋晚會」，打造人寵天倫之樂；旺角MOKO新世紀廣場則以香港地道文創攤位迎中秋，並緊接10月1日正式開放的「傳承•永恆 傳奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽，向訪客展示香港特色文化活動；葵芳新都會廣場於戶外廣場舉行「秋季露營祭」，舉辦露營用品夜市以及晚間音樂祭。新城市廣場的3.5萬方呎Dino Park恐龍公園亦於10月1日開幕，吸引大量跨區家庭客。