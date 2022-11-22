商場動態｜新地觀塘apm投放1000萬作聖誕推廣 料人流及生意按年增兩成

新鴻基地產執行董事馮秀炎指，餐飲方面受惠於放寬每枱人數上限，年尾婚宴、商務及社團聚會將集中今年恢復，有中式餐飲表示，冬至訂位表現理想，現時已訂約六成，預期生意升幅超過三成，加上不少賽事於香港深夜時後舉行，球迷晚飯後即到商場觀賞；另有部分食肆專攻外賣市場，推出外賣睇波套餐。電子影音方面，預計國際足球盛事帶動新款高清電視銷情，而最新型號手機、平板電腦將成為送禮熱門之選，估計生意可按年升兩成；而運動服裝及相關產品方面，以新款球鞋、熱門球隊球衣和配件銷情較佳，有運動店透露部分熱門國家隊球衣，如日本及阿根廷球衣已經售罄。

為迎接聖誕消費黃金檔期，加上適逢四年一度世界盃經已開鑼，商場紛推出優惠吸客。新鴻基地產(016)旗下觀塘旗艦商場apm隆重其事，特別打造約3,000方呎未來足球場館，設有兩部5米及7米闊的大電視，市民可免費入場欣賞足球賽事。

三大聖誕主題區 推大抽獎送百萬獎賞

鍾佩薇稱，商場特別帶來充滿科幻未來感的節日裝置，由來自元宇宙的聖誕機械人帶領遊歷三大聖誕主題區，除前述提及的未來足球場館外，另有360度聖誕影院及虛擬球星動畫NFT，以科幻元素融入佳節氣氛，商場今日(22日)更邀請藝人龔嘉欣(Katy)出席

此外，apm亦推岀「新地冬日消費大抽獎」，送出總值超過百萬元獎賞，包括10萬元Point Dollar、iPhone 14、按摩椅、五星級酒店Staycation等，由即日起至明年1月2日內於apm內以電子貨幣單一消費滿300元即可獲抽獎機會一次。

另外，隨著第三期消費券於下月發放，apm將再度聯同全場逾100個品牌於12月24日推出「平安夜感謝日」，包括逾千件產品低至1元換購、大送聖誕福袋、1元美食放題等。