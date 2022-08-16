商場動態｜新地預計大埔超級城暑期人流料增20%

新鴻基地產(016)旗下新界東北旗艦商場大埔超級城一直積極引入商戶，去年10月引進嘉禾大埔戲院，日前於「美好未來-香港設計大獎2022」(Better Future Hong Kong Design Awards 2022)中的娛樂組別榮獲設計金獎。新地代理執行董事馮秀炎表示，該戲院開幕至今一直深受顧客歡迎，而且受第一輪消費券帶動，多間人氣店舖進駐，再配合商場最新推廣活動，包括以夏日感謝月美食及消費券多重賞、高達100%回贈等，預計暑期商場人流及生意額，按月分別上升20%及10%。

嘉禾大埔成新界東北首間 D-BOX 動感影院

馮秀炎指，嘉禾大埔戲院成為新界東北首間D-BOX動感影院，也是大埔區二十年來第一間戲院，於開業後瞬即成為新界區單座位票房首位。該戲院面積達1.5萬方呎，設有4個影廳，並提供近400個座位，當中包括配備4K投影機及嘉禾獨有配備之D-BOX動感座位。由本地設計公司ARTTA Concept加入全新 Glamping元素，設計特地採用「大自然、悠閒」風格，將不同的戶外自然景象搬進戲院作歷奇的一部份。至於4個各有不同設計特色的影廳，以自然奇觀主題，包括以藍色為主調的1號影廳象徵「冰山」、以橙紅為主調的2號影廳象徵「日落沙漠」、以深綠為主調的3號影廳象徵「熱帶雨林」，以及藍綠為主調的4號影廳象徵「極光」。