商場動態｜新地V city及V Walk上半年生意額按年升四成 料暑假旺季增20%

孫雅茵(左)料，V city及V Walk今個暑假旺季7至8月份整體人流及生意額按年上升約20%，消費氣氛恢復至疫情前水平。

暑假迎來全面復甦浪潮，市民及訪港旅客較過往更喜於出外到處遊玩，成功帶動一輪爆發式消費。新鴻基地產(016)旗下屯門V city商場及V Walk商場於今年上半年營業表現理想，代理租務副總經理孫雅茵表示，上述兩個商場的生意額按年有40%升幅，當中以保健食品、美妝生意額增幅顯著，按年增長40%至50%；而食肆商戶生意額按年升近45%。

斥資逾 600 萬元推夏日推廣活動

孫雅茵指，V city及V Walk過去數月已推出多項活動為全面復常造勢，成功帶動商場人流，與去年同期比較，上半年人流錄得12%升幅。踏入暑假黃金檔期，V city及V Walk合共斥資逾600萬元，推出夏日推廣活動，包括消費券活動及暑假大型寵物藝術主題裝飾。

孫雅茵稱，受惠於政府本年發放的第一期消費券，商場人流及生意均報捷，較去年同期有雙位數字升幅，而今日(16日)起發放的第二期消費券，加上商場推出一系列慶典及消費獎賞活動，料今個暑假旺季7至8月份整體人流及生意額按年上升約20%，消費氣氛恢復至疫情前水平。