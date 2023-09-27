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地產
2023-09-27 21:07:49

商場動態｜新地V Walk及V city推多項活動及優惠 料中秋及國慶假期人流生意升18%

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商場動態｜新地V Walk及V city推多項活動及優惠 料中秋及國慶假期人流生意升18%

孫雅茵(左)預計，V Walk及V city商場於中秋佳節至「十一」黃金假期的人流及生意額可按年錄得約18%增幅。

新鴻基地產(016)旗下南昌站V Walk及屯門站V city商場響應政府全力推動的「香港夜繽紛」活動，以及把握中秋佳節氣氛及「十一黃金周」消費熱潮，以四大重磅購物玩樂攻略全方位刺激消費，包括啟動一系列夜市活動及超筍夜間消費獎賞，大派逾100萬元商場電子現金券；V Walk推「四周年感謝祭」著數優惠及打造傳統玩具主題充氣彈床裝置；V WalkV city推出「10.1 Fun肆購」，賞近50萬元商場電子現金券；V Walk推住宅專享推廣活動，附近住宅屋苑專享低至四一折購物優惠。新地代理租務副總經理孫雅茵預計，兩商場於中秋佳節至「十一」黃金假期的人流及生意額可按年錄得約18%增幅。

健康食品商戶生意額看好飆三成至四成

孫雅茵表示，現時更有不少年輕顧客喜歡購買首飾作日常配搭自用，預計珠寶金飾商戶的生意額比上季增長20%30%；再者，於中秋節佳節，相信不少市民會相約親朋好友或家人外出用膳「做節」與玩樂慶團圓，預計整體食肆商戶的營業額較去年同期增25%30%。另一方面，市民愈來愈著重養生，會選用保健食品增強體質，健康食品的需求與日俱增，料健康食品商戶的生意額較去年同期飆30%40%

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料第四季人流生意均錄雙位數字升幅

孫雅茵補充，受惠於政府於7月中旬發放的第二期消費券，配合商場推出的連串慶典及消費獎賞活動，暑假旺季商場整體人流及生意均報捷，較去年同期上升約12%20%。隨著政府大力推動夜間經濟，適逢正值中秋佳節及「十一」黃金檔期，配合商場推出的一系列餐飲及消費優惠，預期可帶旺商場的人流，刺激夜間消費，料今年第四季人流生意均有雙位數字升幅。

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